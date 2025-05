Ecco il titolo ottimizzato per Google Discover Italia: “Scopri il Giro di 180º in Primark: 5 sorprese che ti faranno cambiare idea sugli acquisti!”

Fare acquisti da Primark è per molti un vero e proprio rito. L’obiettivo principale è scoprire moda e tendenze a prezzi imbattibili, perdersi tra gli scaffali e tornare a casa con numerosi sacchetti, il tutto spendendo meno di quanto si pagherebbe in altri negozi per un solo capo. Tuttavia, un recente cambiamento ha stravolto questa esperienza, lasciando molti clienti insoddisfatti.

Dal maggio scorso, Primark ha introdotto un costo di 0,15 euro per ogni sacchetto di carta richiesto alla cassa. Che si tratti di un paio di calzini o di un carrello pieno, il prezzo è lo stesso. Secondo l’azienda, la misura mira a promuovere abitudini di consumo più sostenibili, riducendo l’uso delle borse monouso. Un’iniziativa apprezzata teoricamente, ma che ha suscitato malcontento tra i clienti abituali. La sensazione diffusa è che si stia pagandando per tutto, un cambio di percezione che segna un punto di svolta per l’immagine di Primark come negozio accessibile.

Il cambiamento che ha sollevato polemiche

È importante notare che questa non è una misura isolata. Molte catene hanno già iniziato a far pagare le borse, dalle farmacie ai supermercati. Tuttavia, il caso di Primark ha colto di sorpresa perché l’azienda era rimasta immune a questa tendenza fino ad ora.

Inoltre, il fatto che i sacchetti siano realizzati in carta riciclata e riciclabile aveva creato l’impressione che fossero esenti da critiche, giustificabili dal punto di vista ecologico. Pertanto, che ora vengano a costare, per quanto poco, sembra più una manovra commerciale che un reale impegno verso l’ambiente.

Primark ha dichiarato: «Vogliamo incoraggiare i nostri clienti a riflettere su modi più sostenibili per trasportare i loro acquisti». Tuttavia, i consumatori percepiscono che si stia trasferendo loro una responsabilità che dovrebbe gravare sulle grandi aziende. Inoltre, c’è un’opinione diffusa tra i clienti: ora che si pagano le borse, la qualità dovrebbe essere migliore.

In effetti, le borse di Primark sono famose per rompersi facilmente non appena iniziano a riempirsi. In passato molti lo sapevano e pochi si lamentavano, poiché le borse erano gratuite. Ma ora? «Se devo pagare 0,15 euro, almeno la borsa non dovrebbe rompersi», commentano molti sui social.

Alternative per evitare il costo

Per chi non desidera pagare la somma di 0,15 euro, Primark offre diverse soluzioni. La più evidente è portare la propria borsa. Molti già lo fanno: borse in tessuto o juta sono diventate accessori di moda, con diverse aziende che le progettano per abbinarle al look quotidiano.

Inoltre, esiste un’altra opzione che ha sollevato qualche dubbio: le borse riutilizzabili vendute da Primark a un euro. Queste sono resistenti e possono essere utilizzate più volte, ma è curioso che un’alternativa “sostenibile” rappresenti anche un ulteriore guadagno per l’azienda.

Primark ha introdotto anche un assortimento di tote bag a prezzi accessibili. Queste borse, passate da una moda a una necessità, sono realizzate con materiali durevoli e design vari. Sono pratiche e si allineano con le tendenze eco-friendly, ma richiedono comunque un acquisto.

Un disagio nell’esperienza di acquisto

Per molti, visitare Primark significava comodità. Una realtà in cui non si dovevano considerare dettagli come portare la borsa da casa o calcolare il costo del confezionamento.

Con il nuovo sistema, questa esperienza subisce un cambiamento. Se dimentichi la borsa o acquisti più del previsto, il conto finale aumenta. Sebbene 0,15 euro non siano una cifra elevata, il costo per ogni sacchetto può fare la differenza in caso di un acquisto sostanzioso o se si è in compagnia.