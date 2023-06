Ecco il semplice trucco per sbloccare il lavandino con questi 2 ingredienti che tutti hanno in casa!

Avere un lavandino intasato può essere molto frustrante, ma non preoccuparti, ci sono diversi metodi per sbloccarlo.

Avere un lavandino intasato è sinonimo di stress e preoccupazione. Ma non temere, ci sono diversi metodi per sbloccarlo facilmente.

Un lavandino intasato, una grande fonte di stress

Per sbloccare un lavandino, ci sono diverse soluzioni. La prima consiste nell’utilizzare una ventosa. Per farlo, devi semplicemente posizionare la ventosa sull’apertura del lavandino, assicurandoti che sia a contatto con la superficie.

Applica quindi una pressione verso il basso per creare una tenuta ermetica. Effettua movimenti rapidi e vigorosi avanti e indietro per creare un’aspirazione.

Quindi devi ripetere questa azione più volte fino a quando l’acqua inizia a scorrere normalmente. Un altro trucco è quello di utilizzare una miscela di bicarbonato di sodio e aceto.

Per farlo, versa una tazza di bicarbonato di sodio nel lavandino intasato. Versa lentamente una tazza di aceto bianco caldo sul bicarbonato di sodio.

Copri quindi l’apertura del lavandino con un tappo o un panno per trattenere l’effervescenza. Lascia agire per circa 30 minuti. Poi, versa acqua calda nel lavandino per sciacquare la miscela e ripeti se necessario.

Trucchi rivoluzionari

Puoi anche utilizzare un furetto per idraulica. Per farlo, inserisci il furetto nel tubo di scarico del lavandino e gira la manovella del furetto per far avanzare la sonda flessibile all’interno del tubo.

Continua poi a spingere e girare fino a sentire una resistenza. Una volta raggiunto il blocco, gira il furetto per romperlo o rimuoverlo.

Togli il furetto e controlla se l’acqua scorre normalmente. Hai anche la possibilità di utilizzare un idropulitrice. Quest’ultima è progettata appositamente per i tubi di scarico.

Segui le istruzioni del produttore per utilizzarla correttamente. Inserisci l’idropulitrice nel tubo e accendila. Il getto d’acqua ad alta pressione dovrebbe dislodare il blocco e permettere all’acqua di scorrere.

Puoi anche utilizzare prodotti chimici sbloccanti. Oggi sul mercato esistono numerosi prodotti per aiutarti a combattere gli intasamenti nei lavandini.

Tuttavia, devi utilizzare i prodotti chimici sbloccanti solo come ultima risorsa. Possono essere corrosivi e danneggiare i tubi.

Come evitare che il lavandino si intasi?

Leggi attentamente le istruzioni del prodotto e seguile alla lettera. Dovresti anche indossare dei guanti protettivi e assicurarti di arieggiare la stanza.

Successivamente, dovrai versare il prodotto chimico nel lavandino intasato e lasciar agire per il tempo consigliato. Sciacqua abbondantemente con acqua dopo l’uso e il gioco è fatto.

Ultimo consiglio che ha dato buoni risultati: spazzole di pulizia flessibili per le tubature. Queste sono disponibili al prezzo di 7,99 euro su Amazon. La classica ventosa a mano con ventosa e manico in legno è disponibile a 13,50 euro.

Esistono anche altri prodotti che possono essere utilizzati come candeggina per sciogliere lo sporco che causa l’otturazione, o quelli che sono venduti come pistoni.

Se, nonostante tutto, il problema persiste, è meglio chiedere consiglio a un idraulico. In alcuni casi, ad esempio, le vecchie installazioni possono avere tubi stretti che si intasano più facilmente di altri.

Solo un professionista potrà intervenire. Quest’ultimo potrà, ad esempio, sostituire il tubo con uno nuovo più largo. Ecco la soluzione definitiva al tuo problema.

