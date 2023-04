“Ecco il raffreddatore per bottiglie di Zara Home che sta spopolando nelle cene di Natale”

La soluzione perfetta per le tue cene di Natale: l’enfriador di Zara Home

Le cene e i pranzi di Natale sono occasioni speciali per godersi il tempo in famiglia e tra amici, con le persone più importanti della tua vita. È importante prepararsi per bene in modo da avere tutto ciò che serve per rendere questi momenti indimenticabili. Ecco perché oggi ti presentiamo l’enfriador di bottiglie di Zara Home, uno dei prodotti più venduti che ti conquisterà sin dal primo utilizzo, regalandoti un’esperienza di gusti e sapori indimenticabile.

Zara Home offre un catalogo molto vasto di prodotti ideali per apparecchiare la tua tavola con stile, senza tralasciare nulla per godersi ogni pasto e ogni bevanda. Il marchio spagnolo, appartenente al gruppo Inditex, è uno dei più apprezzati in Italia per il design originale ed elegante unito ad un’ottima qualità-prezzo.

L’enfriador di bottiglie di Zara Home, un successo di vendite

Parliamo dell’enfriador di bottiglie, codice REF. 6211/473, un prodotto fantastico di Zara Home, facile da trasportare ovunque tu voglia, adatto per raffreddare le tue bottiglie in modo efficace e in breve tempo. Al momento ha un prezzo di €79,99.

Questo enfriador di bottiglie di Zara Home è un contenitore realizzato al 100% in alluminio con maniglie per il trasporto facile. È perfetto per riempirlo di ghiaccio e posizionare al suo interno le bottiglie che si desiderano raffreddare. Oltre ad essere molto funzionale, è un oggetto che può dare un tocco di eleganza e stile alla tua tavola, grazie al suo colore argento molto accattivante.

Per quanto riguarda le dimensioni, l’enfriador misura 21,5 cm di altezza, 41 cm di larghezza e 28 cm di profondità, con un peso di 1,29 kg. È perfetto per raffreddare una bottiglia grande o diverse piccole, ma può contenere anche lattine e bottigliette di varie forme e dimensioni.

Se vuoi avere le tue bottiglie di vino o champagne a portata di mano durante i pasti ma vuoi evitare che perdano temperatura, senza dubbio l’enfriador di bottiglie di Zara Home è la scelta ideale. Data la sua grande popolarità, ti consigliamo di affrettarti ad acquistarlo!

