Ecco il perché del successo del letto per animali domestici di Zara Home: te lo raccontiamo in dettaglio.

Le mascotte sono una parte fondamentale della famiglia, presenti in molte case poiché offrono compagnia e un amore speciale e incondizionato molto bello da vivere. La loro relazione con i bambini è ancora più speciale, poiché è molto tenera e divertente vederli insieme. Oggi vi presentiamo un prodotto incredibile di Zara Home: un letto per animali.

Zara Home è uno dei negozi specializzati in articoli per la casa più apprezzati del nostro paese, e nel suo vasto catalogo troverete alcuni prodotti per animali domestici che non solo miglioreranno il loro benessere, ma renderanno anche lo spazio in cui si trovano molto più elegante, arricchendo la vostra decorazione.

La cesta per animali di Zara Home perfetta per il tuo gatto

Si tratta della Cesta mascotas, una bellissima cesta in sorgo, perfetta per i tuoi animali domestici, specialmente per i gatti, ma anche per i cani di piccola taglia. È una soluzione perfetta per offrire ai tuoi amici pelosi un luogo speciale dove riposarsi. Il suo design originale la rende ancora più attraente, e al momento si sta vendendo a soli 39,99€, non lasciartela sfuggire!

Questa bellissima cesta per animali di Zara Home, codice REF. 8335/049, ha una forma sferica che la rende unica e originale. Inoltre, ha un cuscino interno per far riposare il tuo animale domestico in tutta comodità.

La cesta ha le seguenti dimensioni: 42 cm di altezza, 43 cm di larghezza e 43 cm di profondità, e un peso di 2,156 kg. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua produzione, la cesta è costituita per il 45% da ferro, il 45% da sorgo e il 10% da cotone, mentre il cuscino interno è 100% in poliestere. È importante seguire le indicazioni del produttore per la cura del prodotto:

Non lavare a mano o in lavatrice.

Non utilizzare candeggina o sbiancanti.

Non stirare.

Non lavare a secco.

Non usare l’asciugatrice.

Il cuscino interno può essere lavato, mentre la cesta va pulita con un panno asciutto.

Se vuoi dare al tuo animale domestico un luogo speciale, questa cesta di Zara Home è perfetta. Non perdere l’occasione di regalare ai tuoi amici pelosi un posto dove sentirsi a casa.

