Ecco il nuovo prodotto di H&M Home per il tuo bagno

H&M è diventato uno dei marchi più popolari al mondo. Non solo moda, essenziale per essere sempre al passo con le ultime tendenze, ma la sua sezione Home continua a stupirci. Ecco il nuovo prodotto di H&M Home che vi conquisterà: una novità per il bagno che ci ha fatto impazzire e che vi aiuterà tenere tutto in ordine.

Il nuovo prodotto di H&M Home metterà fine al disordine

Da H&M Home è possibile trovare un’infinità di prodotti per ogni stanza della casa. Se cercate qualcosa che vi permetta di cambiare lo stile del vostro bagno e, allo stesso tempo, di tenerlo in ordine, non c’è niente di meglio che scegliere il prodotto che ha riscosso un grande successo, sia per il suo design che per la sua funzionalità.

Si tratta del cesto portaoggetti alto che potete vedere nell’immagine, una delle novità H&M di questa stagione, perfetto per un bagno ordinato dal look minimalista.

Questo modello in metallo verniciato ha due maniglie e può essere acquistato sia in bianco che in nero. Ricorda un po’ quei piccoli cestini che si trovano in alcuni negozi di accessori ma, in questo caso, si tratta di un cestino un po’ più alto, perfetto per essere appeso alla parete, su un mobile del bagno o addirittura all’interno dell’armadio. Misura 24 cm di altezza, 36 cm di lunghezza e 25 cm di larghezza, l’ideale se avete un bagno con poco spazio ma non volete rinunciare ad avere tutto in ordine. Potreste anche appenderlo nella doccia e lasciare all’interno i flaconi di gel e shampoo che utilizzate per l’igiene personale o, se preferite, potete fare come molti clienti di H&M che lo hanno acquistato anche per mantenere l’ordine in camera da letto. Come abbiamo detto, questo cestino sta andando a ruba in tutti i negozi H&M, quindi affrettatevi: costa solo 19,99 euro.

