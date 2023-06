Ecco il nuovo gioiello di Lidl: un elettrodomestico portatile che mantiene le bevande fredde per ore

Con l’estate dietro l’angolo, le bevande fredde diventeranno un prodotto indispensabile nelle nostre vite nei prossimi mesi, soprattutto se si tratta di frullati per rinfrescarsi e nutrirsi in modo salutare. Oggi vi mostriamo un elettrodomestico portatile di Lidl ideale per poter gustare una bevanda fresca e salutare ogni volta che lo si desidera… ed ora è a metà prezzo!

Lidl ha in cucina una vasta gamma di elettrodomestici, grandi o piccoli, in alcuni casi portatili in modo da poterli portare ovunque e sfruttarli in qualsiasi luogo. La catena tedesca ha grande successo in Italia con più di 600 negozi e migliaia di prodotti che spopolano nelle vendite, molti dei quali diventano anche virali sui social, come accade in questo caso.

Il frullatore portatile di Lidl che salverà la tua estate

Si tratta del Gourmetmaxx® Smoothie Maker 2 go, un fantastico elettrodomestico portatile progettato appositamente per preparare ogni tipo di frullato ovunque, oltre a puree di verdure, che diventerà un elemento chiave per alimentarsi in modo salutare e fresco quest’estate. Attualmente ha uno sconto incredibile che lo rende disponibile a solo 15,99€.

Questo fantastico frullatore portatile di Lidl ha una potenza di 60 W ed è catalogato dall’azienda tedesca come “Prodotto stella” grazie all’enorme interesse che suscita e alle sue caratteristiche, tra cui le seguenti:

La potenza della batteria permette di preparare 10 frullati senza doverla ricaricare.

senza doverla ricaricare. Ha un sensore di sicurezza che impedisce al frullatore di entrare in funzione finché il coperchio e il contenitore non sono collegati correttamente.

che impedisce al frullatore di entrare in funzione finché il coperchio e il contenitore non sono collegati correttamente. Si può trasportare senza perdite, ideale per preparare un frullato a casa e portarlo in spiaggia o in ufficio, preservando inoltre tutti gli aromi degli ingredienti utilizzati.

Ha un contenitore di vetro facile da pulire, sicuro e riutilizzabile, il che è molto vantaggioso per l’ambiente.

Ha una capacità di 300 ml.

Ha due lame in acciaio inossidabile che si attivano e disattivano facilmente premendo un pulsante.

Le sue dimensioni sono di 8.3 x 9 x 18 cm, con un peso a vuoto di 525 grammi.

I materiali utilizzati per la sua fabbricazione sono acciaio inossidabile, plastica e silicone.

