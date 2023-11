Ecco il nuovo abito di Zara a spalle scoperte che sta spopolando

La nuova collezione in edizione limitata di Zara ci propone un abito con spalle scoperte che sta spopolando. Un capo d’abbigliamento con un tocco retrò, molto elegante, bello e ad un prezzo piccolissimo: non possiamo pretendere di più da un marchio low cost.

Quando abbiamo voglia di shopping, cerchiamo capi di abbigliamento e accessori che siano il più originali possibile. Ecco perché questo abito a spalle scoperte avrà successo: il suo taglio spettacolare colpisce a prima vista ed è adatto a tutte le occasioni.

L’abito a spalle scoperte perfetto

Gli abiti in edizione limitata di Zara sono una buona soluzione per rinnovare il guardaroba con un occhio al budget.

Siamo sempre alla ricerca di capi d’abbigliamento originali, con dettagli che ci fanno subito innamorare. In questo caso, abbiamo una combinazione di elementi perfetta.

Ecco l’abito a spalle scoperte definitivo. Un capo d’abbigliamento che è stato indossato da Jackie Kennedy, Coco Chanel, fino alla stessa Lady Di. Diverse epoche della storia della moda e grandi icone rivivono nel nostro guardaroba grazie ad un abito senza tempo.

L’abito a spalle scoperte di Zara sta bene con tutto

L’abito a spalle scoperte mette in mostra la parte più femminile ed elegante del corpo. Questo abito di Zara, però è anche molto versatile. Infatti, lo possiamo portare con un blazer o una camicia, nel caso in cui lo scegliessimo per una giornata di lavoro, e lasciare scoperte le spalle durante una cena speciale.

Ha un design retrò. I bottoni e le tasche nei punti giusti di questo abito Zara ci riportano alle atmosfere degli anni ’70. Possiamo davvero sfruttare al meglio questo taglio per ottenere il massimo da un capo che si distingue.

La cerniera nascosta è l’ultimo dettaglio importante di questo abito a spalle scoperte che fa parte della nuova collezione di Zara in edizione limitata. Se ancora non l’avete, non fatevelo sfuggire! È disponibile nelle taglie dalla XS alla XL e potete acquistarlo online a soli 59,95 euro.

