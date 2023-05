Ecco il letto per animali domestici che sta spopolando su Zara Home: ti raccontiamo il motivo.

Le mascotte sono una parte fondamentale della famiglia, molto importanti in molte case poiché offrono compagnia e un amore speciale ed incondizionato che risulta molto gratificante. La loro presenza diventa ancora più preziosa quando ci sono dei bambini, poiché la loro interazione risulta molto tenera e divertente. Oggi vogliamo presentarti una fantastica cesta per animali domestici di Zara Home che ti lascerà a bocca aperta per la sua originalità e che farà felice il tuo gatto, offrendogli un posto comodo e accogliente in cui riposare… non vorrà più stare da nessun’altra parte!

Zara Home è uno dei negozi specializzati in prodotti per la casa di maggior successo nel nostro Paese e nel suo vasto catalogo puoi trovare diversi prodotti anche per i tuoi animali domestici. Non solo saranno più confortevoli e ben curati, ma avranno anche uno spazio molto stiloso che darà un tocco differente alla tua decorazione e che adorerai.

La cesta per animali domestici di Zara Home di cui il tuo gatto ha bisogno

Si tratta della Cesta per animali domestici, una bellissima cesta in seagrass che sarà perfetta per i tuoi animali, specialmente per i gatti, ma anche per cani di piccola taglia. Offre comunque un posto speciale dove riposare e che si differenzia totalmente dall’estetica solita di queste cucce, il che la rende ancora più apprezzata. Attualmente ha un prezzo di 39,99€ e sta facendo incetta di vendite… non lasciartela sfuggire!

Questo bellissimo cesto per animali domestici di Zara Home, con il codice REF. 8335/049, ha una forma sferica che lo rende un prodotto davvero originale, dotato inoltre di un morbido cuscino interno per far riposare il tuo animale nel massimo comfort e fargli fare i sonnellini più dolci della sua vita.

Ha le seguenti dimensioni: 42 cm di altezza, 43 cm di larghezza e 43 cm di profondità, con un peso di 2,156 kg. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, il cesto è composto da 45% ferro, 45% seagrass e 10% cotone, mentre il cuscino interno è realizzato al 100% in poliestere. È molto importante seguire le seguenti raccomandazioni del produttore per la sua cura:

Non lavare, né a mano né in lavatrice.

Non utilizzare candeggina o altri sbiancanti.

Non stirare.

Non lavare a secco.

Non asciugare in asciugatrice.

Il cuscino interno può essere lavato, la cesta va pulita con un panno asciutto.

Se vuoi offrire un posto speciale al tuo animale domestico, questa cesta di Zara Home è perfetta per te.

