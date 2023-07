Ecco il gioco dell’estate 2023 e Decathlon lo propone a un prezzo conveniente.

Scopri il gioco che non ti lascerà mai durante l’estate con Decathlon! Tra divertimento e attività sportiva, il spikeball ti riserva grandi momenti con gli amici. Decathlon ti invita a provarlo subito con questa promozione a tempo limitato!

Trascorri l’estate divertendoti con i tuoi cari grazie ai prodotti Decathlon! Puoi contare sul tuo sport preferito per presentarti le attività all’aperto più trendy della stagione. Il tutto a un prezzo conveniente! Tra gli articoli che stanno già spopolando questa estate, trova lo spikeball. Questo sport si pratica in squadra intorno a una rete montata come un trampolino. Si gioca su un terreno piano, preferibilmente sull’erba o sulla sabbia. Puoi giocare uno contro uno o in squadra. Ogni partecipante si posiziona ai lati della rete e lancia una palla che deve rimbalzare al centro prima di essere rispedita dall’avversario. Gli scambi devono essere leali e possono avvenire ovunque intorno alla rete e con qualsiasi parte del corpo. Una garanzia di grandi momenti tra risate e competizione!

Sfida i tuoi amici a spikeball quest’estate con Decathlon!

Per aiutarti a provare o praticare lo spikeball con gli amici quest’estate, Decathlon offre in promozione questo set completo. Il roundnet del marchio Schildkröt è disponibile a 40 € anziché 50 €. Uno sconto del 20% che ti invoglia a entrare in gioco! Il set è composto da una rete con il suo supporto montato su 5 gambe. Si monta e smonta in meno di 2 minuti. Viene fornito con un set di 3 palline appositamente progettate per la pratica. È prevista anche una pompa a mano per regolarne la densità. Questo set completo di spikeball si trova in una scatola, ma include anche un sacchetto per riporlo. Pratico da portare con te durante le tue uscite senza ingombrarti! Questa promozione Decathlon è valida in negozio e sul sito. Ma attenzione, terminerà il 17 agosto 2023 !