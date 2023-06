Ecco il divano da terrazza di Ikea che fa impazzire: prezzo e comfort.

Ikea si prepara per la nuova stagione estiva, proponendo soluzioni che si concentrano soprattutto sull’assicurarci di avere la terrazza ben attrezzata. Proprio una delle sue novità che ha avuto maggiore successo ultimamente è il divano da terrazza che sta spopolando in Ikea grazie al suo prezzo, ma anche al suo design che lo rende il modello più comodo che si possa trovare attualmente sul mercato. Non puoi lasciartelo sfuggire!

Il miglior divano per la terrazza è in Ikea

Ikea si distingue sempre per avere i migliori mobili non solo per l’interno della nostra casa, ma anche per l’esterno. Infatti, puoi trovare ora il miglior divano per la tua terrazza che sta già spopolando nelle vendite.

Si tratta del divano NÄMMARÖ a 2 posti per esterni in una tonalità marrone chiaro e beige e che come spiega la stessa Ikea, ti farà sentire come se fossi nel soggiorno di casa tua, ma in terrazza. Un modello che ha tutto ciò di cui hai bisogno per quei momenti dell’estate in cui desideri rilassarti, o anche per condividere con i tuoi momenti di risate in terrazza, o anche in giardino o persino sul balcone.

Il mobile perfetto per godersi l’aria aperta a casa, con una misura di 78 cm di altezza x 100 cm di larghezza del sedile x 62 cm di profondità e in grado di sopportare fino a 110 kg di peso.

La sua struttura è resistente e durevole, poiché è fabbricata in legno di acacia che garantisce la durata grazie all’alta densità delle sue fibre.

E inoltre, per far sì che possa durare più a lungo senza essere influenzato dal fatto di essere all’esterno, è stato trattato con diverse strati di vernice semitrasparente per il legno, che serve anche a conservare l’aspetto naturale del legno. D’altra parte, i cuscini hanno anche una rivestimento che è impermeabile, quindi sono completamente resistenti alla pioggia.

Per quanto riguarda la manutenzione, basterà pulire il legno con un po’ d’acqua e sapone, asciugare bene e poi, riporlo durante il tempo in cui non lo utilizzi in modo che possa durarti più a lungo, dato che per quanto abbia una vernice, non è buono lasciare il legno all’aperto in inverno. D’altra parte, Ikea raccomanda di dare uno strato di vernice ogni due anni e per quanto riguarda i cuscini, puoi lavarli in lavatrice ma senza superare i 40 gradi. E quando finisce la stagione estiva, raccomanda di lavarli e riporli all’interno della casa per evitare che si sporchino o che si rovinino.

Come lo vedi? Senza dubbio, è il divano che s’adatta perfettamente a qualsiasi terrazza o giardino, dando un tocco di stile ed eleganza e inoltre, poiché ha due posti, è ideale per godersi in coppia o con gli amici, quindi non puoi lasciarlo sfuggire. Disponibile in tutti i negozi Ikea e anche sul suo sito web, il suo prezzo è di 113,99 euro.