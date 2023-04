Ecco il distributore Lidl che sta spopolando per il suo stile cool

Finalmente siamo in primavera e le temperature iniziano a salire, ciò ci permette di godere degli spazi all’aperto e ci sono anche giorni caldi. In quest’ultimo caso è molto importante avere qualcosa per combattere il caldo, sia a casa che quando si esce per strada o si è in ufficio. Oggi ti mostriamo un dispenser di Lidl che sarà perfetto per bere le tue bevande fresche quest’estate senza che gli insetti riescano a raggiungerle… sta spopolando nelle vendite!

Lidl include già nei suoi primi cataloghi primaverili diversi articoli ideali per combattere il caldo che inizia a farsi sentire in alcune zone del paese. Ad esempio, nelle Canarie, in questi giorni stanno vivendo la prima ondata di caldo del 2023 con temperature che hanno raggiunto i 37 gradi.

Il dispenser di bevande di Lidl che ti salverà l’estate

Stiamo parlando del Dispenser di bevande con chiusura a clip, un fantastico dispenser in cui potrai conservare ogni tipo di bevanda per servirla comodamente ogni volta che ne avrai bisogno, ideale anche per metterlo in frigo così da avere sempre le bevande fresche a portata di mano. Attualmente ha un prezzo di soli 8,99€, un’affare incredibile che vale la pena approfittare dato che è davvero un prodotto al quale darai molto uso.

Questo fantastico dispenser di bevande di Lidl ha una chiusura a clip, ideale da tenere in frigo, ma anche per feste, buffet, ecc. In questo modo, avrai una determinata bevanda in un contenitore da 5,1 litri di capacità, sempre fresca e ben conservata, protetta dagli insetti, così comuni durante le giornate calde. Ha altri dettagli interessanti, come un coperchio e un rubinetto smontabile e un contenitore di vetro lavabile in lavastoviglie per maggiore comodità.

Versatile e pratico: ideale per ogni occasione

È perfetto per bevande come punch, tè freddo o limonata fatta in casa, anche se in realtà puoi mettere qualsiasi cosa si possa conservare bene al suo interno. Il dispenser e il coperchio sono realizzati in vetro, il supporto è in acciaio, la guarnizione in silicone e il rubinetto in plastica. Per quanto riguarda le misure, ha un’altezza di 30,5 cm e un diametro di 18 cm, con un peso totale a vuoto di 2,2 kg.

Un indispensabile accessorio per l’estate

Se quest’estate vuoi avere sempre a disposizione bevande fresche e a portata di mano sulla tua terrazza o in giardino, questo dispenser di bevande di Lidl sarà un acquisto incredibile che ti piacerà sicuramente.

4.6/5 - (7 votes)