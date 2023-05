Ecco il distributore di Lidl che sta spopolando per essere così cool !

Finalmente siamo in primavera e le temperature si stanno alzando, il che significa che è possibile godersi gli spazi all’aperto e che ci saranno anche giornate calde, ed in questo ultimo caso è molto importante avere ciò che serve per combattere il caldo, sia a casa che quando si esce o si è in ufficio. Oggi ti mostriamo un dispenser di Lidl che ti sarà utile per bere bevande ben fresche questa estate e per evitare che gli insetti le raggiungano… sta spopolando in vendite!

Lidl ha già diversi articoli ideali per combattere il caldo nei suoi primi cataloghi primaverili, che stanno lasciando il segno in alcune zone del Paese, come ad esempio nelle Canarie, dove in questi giorni si sta vivendo la prima ondata di caldo del 2023 con temperature che hanno raggiunto i 37 gradi.

Il dispensatore di bevande di Lidl che ti salverà l’estate

Si tratta del Dispensatore di bevande con chiusura a clip, un fantastico dispenser in cui potrai conservare ogni tipo di bevanda per servirla comodamente ogni volta che ne avrai bisogno, ideale anche per metterlo nel frigorifero e mantenere le bevande sempre fresche. Attualmente costa solo 8,99€, un’affare incredibile che vale la pena cogliere, in quanto è davvero un prodotto che utilizzerai moltissimo.

Questo fantastico dispenser di bevande di Lidl ha una chiusura a clip, ideale per conservarlo in frigo ma anche in feste, buffet, ecc., così da avere una bevanda determinata in un contenitore da 5,1 litri di capacità, sempre fresca e ben conservata, protetta dagli insetti, molto presenti quando fa caldo. Ha altri dettagli molto interessanti, come il coperchio e il rubinetto rimovibili e il contenitore in vetro che può essere lavato in lavastoviglie per maggior comodità.

È ideale per bevande come ponche, tè freddo o limonata fatta in casa, anche se in realtà puoi mettere qualsiasi cosa che si possa conservare bene all’interno. Realizzato in vetro per il coperchio e il dispenser, il supporto è in acciaio, la guarnizione in silicone e il rubinetto in plastica. Per quanto riguarda le sue dimensioni, ha un’altezza di 30,5 cm e un diametro di 18 cm, con un peso totale vuoto di 2,2 kg.

Se vuoi avere bevande sempre fresche e a portata di mano sulla tua terrazza o in giardino quest’estate, questo dispenser di bevande di Lidl sarà un’acquisizione incredibile che ti piacerà molto.

