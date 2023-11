Ecco il cappotto di Bershka in tre colori, elegante e caldo

Queste settimane che precedono l’inverno, in cui dobbiamo cercare un cappotto adatto alle temperature più basse, rappresentano una vera sfida per le donne che cercano un capo caldo ma che sia comunque bello da vedere. Ecco perché vogliamo aiutarvi parlandovi del cappotto di Bershka in tre colori.

Il cappotto di Bershka è lungo, con dettagli in pelliccia, elegante e caldo. Si tratta di una delle alternative più dirompenti che abbiamo visto negli ultimi tempi, l’indiscusso protagonista dell’attuale catalogo di questa azienda e che propone una delle collezioni invernali più interessanti.

Il cappotto di Bershka in tre colori per lasciare il segno

Indossando il cappotto di Bershka in tre colori una cosa è certa: non passerete inosservate. Disponibile nelle taglie dalla XS alla L, è il capospalla ideale per lasciare tutti a bocca aperta.

Il cappotto di Bershka è disponibile in nero, sempre super versatile, e nelle nuance più caratteristiche del rosa e del beige, due tonalità ideali per uscire dalla monotonia e ravvivare il look della stagione autunnale e invernale. Nonostante i diversi colori, il taglio sartoriale di questo cappotto di Bershka non cambia. Il tessuto di base è 100% viscosa, abbinato ad un tessuto 100% poliestere, completato da una fodera interna e da un rivestimento in 100% poliuretano.

Prezzo e spedizione

Il cappotto lungo di Bershka con dettagli in pelliccia ha un prezzo di 59,99 euro. Si tratta di un costo in linea con la qualità dell’articolo che si sta acquistando, un investimento che si recupera in fretta, grazie a questo capo realizzato con materie prime e attraverso processi che hanno superato tutti gli standard di Bershka.

Potete acquistare il cappotto di Bershka online con ritiro gratuito in tutti i negozi del marchio: dovete solo scegliere il vostro store preferito e in un paio di giorni lavorativi il vostro cappotto sarà lì per voi. Non appena il prodotto arriverà in negozio, riceverete un’e-mail con le istruzioni da seguire e la politica di reso è a vostro favore. Bershka, infatti, vi concede 30 giorni dalla data di spedizione dell’ordine per cambiare idea. I resi sono gratuiti sia in negozio che al DropOff, cioè in uno qualsiasi dei loro negozi sul territorio nazionale. Non ci sono scuse per non acquistare questo spettacolare cappotto lungo con dettagli in pelliccia.

4.7/5 - (11 votes)