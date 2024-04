Ecco il braccialetto di nastro adesivo di Balenciaga che costa 3.000 euro

Balenciaga ha suscitato nuovamente polemiche con il suo ultimo lancio. La casa di moda fondata da Cristóbal Balenciaga ha lasciato molti a bocca aperta presentando un nuovo accessorio che sta facendo scalpore sui social media. Si tratta di un braccialetto a forma di rotolo di nastro adesivo, trasformato in un pezzo di lusso con un prezzo di 3.000 euro. A prima vista, sembra essere fatto degli stessi materiali di un nastro adesivo comune, con l'unica differenza di avere inciso il nome del brand spagnolo.

La controversia attorno all'ultimo accessorio di Balenciaga

Questo accessorio è stato lanciato come parte della collezione autunno-inverno del brand, presentata dai suoi modelli sulle passerelle della settimana della moda di Parigi. Nonostante non sia riuscito a conquistare la maggioranza, ha comunque destato grande scalpore, suscitando un'ampia gamma di opinioni e ponendosi al centro dell'attenzione mediatica nel panorama 2.0, oggetto di numerose critiche.

I controversi lanci passati di Balenciaga

Non è la prima volta che Balenciaga scatena polemiche con i suoi design. Nell'estate del 2022, Demna Gvasalia, l'attuale direttore creativo del marchio, ha messo in vendita una borsa, disponibile in quattro colori differenti, che sembrava una borsa della spazzatura, con un prezzo superiore a 1.700 euro. Gvasalia ha spiegato in un'intervista rilasciata per la rivista Women's Wear Daily che non poteva perdere l'opportunità di realizzare la borsa della spazzatura più cara del mondo perché chi non ama uno scandalo della moda?

Altri design provocatori di Balenciaga

Qualche mese dopo, Demna Gvasalia ha lanciato un nuovo braccialetto che sembrava una delle fascette di plastica normalmente usate nel mondo dell'edilizia, ma con un prezzo ben superiore, che arrivava fino a 575 euro. Era disponibile anche in versione anello, il cui prezzo scendeva a 375 euro.

La famosa borsa di Balenciaga che ricorda quella dell'IKEA

Il marchio è stato al centro dell'attenzione anche nel 2017, quando ha messo in vendita una borsa blu con manici che ricordava istintivamente la borsa di plastica che IKEA offre ai suoi clienti. Tuttavia, la differenza di prezzo tra le due era abissale: mentre quella di Balenciaga costava 1.700 euro, quella del negozio di arredamento aveva un valore di 50 centesimi.