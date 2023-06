Ecco il bikini di Stradivarius che ha conquistato le sue clienti: sexy e comodo contemporaneamente.

Se non hai vestiti per andare in spiaggia quest’estate o hai alcune opzioni ma cerchi un’alternativa alla moda, sicuramente questo bikini di Stradivarius attirerà la tua attenzione. È a triangolo all’uncinetto ed è una delle tendenze che si imporranno quest’anno, potendolo indossare sia in vacanza che in una festa in piscina. Vediamo quali sono le sue maggiori qualità.

Tra le caratteristiche salienti di questo top bikini a forma di triangolo spicca il legaccio sul collo e sulla schiena. Grazie ad esso puoi tenerlo fermo e camminare tranquilla senza paura che si sposti. Rimarrà saldo al suo posto, anche se vai in mare o balli tutta la notte con i tuoi amici. Grazie ai suoi vari colori, si abbina a molti look.

Il bikini di Stradivarius che ti piacerà

Dettagli importanti ed eleganti

Il più interessante, ciò che distingue questo capo da altri simili, è il dettaglio all’uncinetto a contrasto che non passa inosservato. In qualsiasi tonalità tu scelga per i tuoi outfit estivi, questo contrasto sarà evidente e gli darà un aspetto giovane e sofisticato.

Al momento dell’acquisto, ricorda di scegliere una delle cinque taglie disponibili sul loro sito. Dando un’occhiata al sito web di Stradivarius, troverai una guida alle taglie che ti aiuterà a selezionare la taglia più corretta per te.

Composizione e cura

Nella realizzazione del prodotto utilizzano l’84% di poliammide e il 16% di elastan per l’esterno e l’88% di poliestere e il 12% di elastan per l’interno. Quindi puoi indossarlo tutto il giorno e, quando arrivi a casa, lavarlo facilmente a mano per farlo apparire come nuovo.

Dove puoi acquistarlo e quanto costa

Il prezzo di questo articolo è di 12,99 euro, quindi avrai il tuo bikini di stagione per lo stesso costo di un pranzo o una cena. Inoltre, in Stradivarius, le spese di spedizione nei negozi sono completamente gratuite, quindi non dovrai pagare nessun extra.

Infine, hai un mese dalla data di conferma di ricezione del tuo ordine per effettuare il reso.

Il modo migliore per acquistarlo, se conosci la taglia, è online perché è più veloce e diretto e lo ricevi dove vuoi tu. Puoi acquistarlo in un solo clic e acquistare anche un altro capo dal sito.

4.4/5 - (10 votes)