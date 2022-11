Candele profumate in gel, ecco i trucchi per realizzarle

Sapete come realizzare candele profumate in gel? Questi prodotti fatti in casa non necessitano di molti materiali o conoscenze pregresse, per questo sono molto interessanti per qualsiasi uso se ne voglia fare. Inoltre, sono comprovati i loro benefici in termini di rilassamento del corpo.

Come realizzare candele profumate in gel

Di cosa avete bisogno?

Un contenitore di vetro

Essenze aromatiche a scelta

Uno stoppino

Gel di paraffina

Fiori e foglie secchi per la decorazione

Frutta secca per decorare (arance o limoni sono le opzioni migliori).

La prima cosa da fare è lavare bene il contenitore di vetro per rimuovere lo sporco che si è accumulato, per quanto piccolo possa essere.

per rimuovere lo sporco che si è accumulato, per quanto piccolo possa essere. Sciogliere la paraffina e aggiungerla al contenitore in modo che lo stoppino si trovi al centro e sporga: così, si potra accendere una volta riempito il contenitore e indurita la paraffina. Intervallare la paraffina con la fase successiva fino a riempire il contenitore.

e aggiungerla al contenitore in modo che lo stoppino si trovi al centro e sporga: così, si potra accendere una volta riempito il contenitore e indurita la paraffina. Intervallare la paraffina con la fase successiva fino a riempire il contenitore. A questo punto, posizionare i dettagli decorativi nel contenitore , come foglie e fiori secchi o frutta secca, a piacere.

, come foglie e fiori secchi o frutta secca, a piacere. Aggiungete al contenitore anche le essenze aromatiche che avete scelto, analizzate bene le combinazioni di aromi che volete realizzare perché sarà l’aroma che si sprigionerà dalla candela.

Scegliere il contenitore, necessariamente di vetro, dove posizionare le candele una volta terminate. Deve essere abbastanza denso da contenere la quantità di gel che avete deciso di inserire. Pulitelo e lasciatelo asciugare con l’azione dell’aria.

Mentre vi mettete al lavoro con gli altri materiali, prendete lo stoppino, applicategli la colla a caldo e posizionatelo sul fondo del bicchiere. È fondamentale che non sia infiammabile, altrimenti si corre il rischio che si bruci quando si accende la candela profumata.

Ora sciogliete la cera gel tritandola e mettendola in un pentolino sul fuoco per qualche minuto. Tenete presente che la cera di solito si scioglie a circa 200° C, quindi è consigliabile usare un termometro per controllare che si sia sciolta completamente e che non ci siano pezzi che blocchino il fuoco.

Una volta che la cera si è sciolta nel gel, aggiungete la fragranza che volete sentire ogni volta che la accendete e qualche colorante. Si possono e si devono creare combinazioni di toni e profumi che si associano tra loro quasi automaticamente.

Preparare la miscela di gel, cera, profumo e colorante: versare la miscela nel contenitore, lasciando una punta di stoppino sopra la superficie. Se lo desiderate, potete anche aggiungere delle decorazioni come sabbia, fiori o conchiglie.

