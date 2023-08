Ecco i migliori prodotti Lidl secondo questa dietista e sono a prezzi mini!

Mangiare sano a basso costo non è sempre facile. Tranne con Lidl, che offre prodotti sani garantiti a prezzi bassi!

Mangiare sano e a buon mercato, questa è un’equazione che non è sempre facile da risolvere. Tranne che da Lidl, dove la qualità rima con prezzi bassi. Scopri cosa mettere nel carrello a basso costo secondo una professionista della nutrizione.

Lidl sta ancora facendo furore in questi giorni con le sue offerte imbattibili

Le occasioni ti aspettano sempre da Lidl in questo fine luglio. C’è ancora poco più di un mese per goderti l’estate prima del ritorno a scuola.

Ma niente paura, hai ancora tempo per goderti la bella stagione. Da Lidl ci sono ancora un sacco di offerte e promozioni in arrivo nei prossimi giorni.

A proposito, sai qual è il miglior giorno della settimana per fare incetta di affari? Sappi che nel discount è il mercoledì che c’è sempre una sorpresa in negozio.

Come questi gelati venduti in formato XXL da condividere tra golosi e che puoi trovare già ora nel reparto surgelati da Lidl!

Questi ultimi sono anche perfetti per rinfrescarsi se le temperature iniziano a salire. Per evitare di bruciare come un pollo quest’estate, cerca anche un modo per proteggerti se hai intenzione di rimanere al sole.

Opta ad esempio per l’acquisto di un grande ombrellone che ti offrirà un piacevole angolo d’ombra per goderti il tuo balcone o terrazza.

Le offerte arriveranno anche nel tuo frigorifero quest’estate con il discount. Perché la salute passa anche da ciò che mettiamo nel piatto, Lidl offre ai suoi clienti la possibilità di nutrirsi bene a prezzi bassi.

Una dietista si è infatti concentrata sulle offerte alimentari più salutari del discount. E scoprirai che è facile mangiare molto bene, senza spendere una fortuna!

Questi sono i prodotti a basso costo da privilegiare per la salute

La professionista della nutrizione ti consiglia ad esempio di puntare sui frutti secchi venduti sotto il marchio “Alesto”. Infatti, questi oleosi sono ricchi di vitamine e sono stati preparati senza aggiunta di sale.

Nel reparto conserve, opta per il ratatouille “Cassegrain”, che è pieno di buone verdure della terra. Per condire la pasta, la nutrizionista consiglia anche il sugo di pomodoro napoletano della marca “Combino”.

Nella famiglia dei cereali e delle leguminose, lasciati tentare dalle lenticchie corallo e dalle fave dei “Moulins de Cérès”. Se ami accompagnare i pasti con del pane, lascia la baguette a favore del pane integrale di segale “Maître Jean-Pierre”.

Da Lidl, trova anche nel reparto dessert le compote di frutta Vergers gourmands. Povere di zucchero, sono perfette per concludere un pasto con una nota fruttata.

Se appartieni invece alla “squadra degli yogurt”, Lidl ti propone i suoi yogurt “Envia” al latte di pecora. Una vera delizia per il palato! E buone notizie: i vegani e i vegetariani non sono dimenticati dal marchio tedesco!

Per loro, Lidl propone il tofu di “Vemondo” per fare il pieno di proteine quando non si mangia carne. Assapora anche il gaspacho di “Toque du chef”, perfetto per mangiare fresco quest’estate.

Infine, per dissetarsi, la nutrizionista consiglia l’acqua minerale “Saguaro” con aromi naturali di limone. Quest’ultima è garantita senza edulcoranti.

4.7/5 - (8 votes)