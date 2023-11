Ecco i 3 modelli di sneakers iconiche e alla moda da indossare quest’inverno

© Rovato.org – Moda: ecco i 3 modelli di sneakers iconiche e di tendenza da indossare quest’inverno

Le previsioni suggeriscono che potrebbe essere superato il limite di 100 milioni nei prossimi tre anni. Tali dati non sorprendono, considerando la crescente mania per le scarpe sportive. L’aprile scorso, un paio di Chicago Bulls indossate da Michael Jordan durante la sua ultima finale di campionato nel 1998, sono state vendute all’asta da Sotheby’s per una somma astronomica di 2,24 milioni di dollari.

Nonostante questo importo sia stato raggiunto a causa del suo valore simbolico, essendo stato firmato dallo stesso atleta leggendario, dimostra indubbiamente che le sneakers sono ora considerate veri e propri investimenti.

L’evoluzione delle sneakers: dall’emblema sportivo all’investimento di tendenza

Le sneakers non sono più limitate alla loro funzione sportiva. Una visita a Kith, il tempio parigino delle sneakers esclusive situato nel 8° arrondissement, è sufficiente per capire l’entità di questa tendenza. I corridoi del negozio, distribuiti su diversi piani, sono sempre pieni, evidenziando lo status simbolico di queste scarpe.

Gli esperti di Stylight, che esaminano le tendenze attraverso le ricerche su Internet, stanno costantemente elaborando una classifica delle sneakers che definiranno le principali tendenze dei prossimi mesi.

Air Force 1 di Nike: l’icona insuperabile

In cima a questa gerarchia c’è il modello emblematico di Nike, le Air Force 1, riconoscibili per le loro linee atletiche. Inizialmente progettate per i campi da basket, queste scarpe hanno superato il loro dominio originale grazie a collaborazioni mirate con rinomati marchi di moda come Louis Vuitton, Supreme, Tiffany & Co., e Jacquemus. Questa evoluzione le ha catapultate al di là del semplice accessorio sportivo, per diventare elementi ricercati nel mondo della moda.

New Balance 550: Il ritorno retrò che lascia il segno

Le New Balance 550, create nel 1989 per il basket, hanno seguito un percorso simile. Inizialmente destinate al mondo sportivo, ora sono ai piedi di personalità influenti come Hailey Bieber, Emily Ratajkowski, e Elsa Hosk.

Queste scarpe offrono un’estetica running tipica degli anni ’90, unendo versatilità e comfort. La loro capacità di adattarsi a diversi stili, sia con jeans, abiti sartoriali o minigonne, le rende una scelta popolare tra gli appassionati di moda.

Samba e Mexico 66: I classici che resistono al tempo

Le Samba, risalenti alla fine degli anni ’40 e inizialmente destinate ai calciatori a causa dei loro tacchetti antiscivolo, sono state portate alla ribalta della moda da Freddie Mercury. Nonostante la loro storia sia radicata nello sport, sono riuscite a conquistare la strada, diventando un accessorio indispensabile per qualsiasi outfit.

Le Mexico 66 di Onitsuka Tiger, con il loro look retrò, hanno recentemente invaso i social media. La loro popolarità le ha portate tra le scarpe da ginnastica più ricercate su Internet, creando spesso una scarsità di stock.

