Ecco i 3 cappotti indispensabili ed eleganti per sostituire il tuo piumino quest’inverno a meno di 70€

Moda: ecco i 3 cappotti essenziali ed eleganti per sostituire il tuo piumino quest'inverno a meno di 70€

Oltre al classico piumino, ci sono molte opzioni per coloro che vogliono mantenere il calore senza rinunciare al proprio stile personale.

Il cappotto di lana e la parka

Il cappotto di lana è un’opzione senza tempo e versatile per affrontare il freddo. Non solo offre un aspetto chic ed elegante, ma garantisce anche un efficace isolamento termico. La chiave per scegliere il cappotto di lana perfetto sta nel comprendere la propria morfologia.

Le silhouette sottili saranno valorizzate da un modello sagomato, mentre le forme più generose saranno messe in risalto da un modello dritto o leggermente svasato. Scegliere un mix di lana e cashmere non solo garantisce un aspetto lussuoso, ma anche una maggiore durata. Non dimentichiamo di controllare la fodera per il massimo comfort, perché una fodera di qualità migliora notevolmente il calore del cappotto. I modelli partono da meno di 70€.

La parka, con il suo cappuccio solitamente foderato di pelliccia sintetica o di piuma vera, si distingue come opzione pratica e alla moda per affrontare l’inverno. Tuttavia, l’adattabilità alla morfologia rimane fondamentale. Le persone più basse possono optare per parka di media lunghezza o corti, mentre le più alte possono scegliere senza restrizioni in termini di lunghezza.

La versatilità della parka la rende una scelta adatta per diverse occasioni, dal quotidiano all’elegante, garantendo allo stesso tempo comfort e stile.

Il poncho

Il poncho, spesso sottovalutato, rappresenta un’alternativa alla moda rispetto ai cappotti tradizionali. La sua capacità di variare gli stili offrendo calore e leggerezza lo rende un’ opzione attraente. Scegli ponchi in fibre naturali come la lana d’alpaca, la lana di merino o il cashmere per beneficiare delle loro proprietà isolanti e della loro morbidezza al tatto.

Abbinare il poncho a un pantalone dritto o a un jeans aderente, così come a stivaletti morbidi o derby, crea un look chic ed elegante, ideale per affrontare le giornate fredde con stile.

Le alternative eco-compatibili

Per coloro che privilegiano un approccio eco-responsabile, emergono sul mercato alternative rispettose dell’ambiente. Alcuni cappotti sono progettati senza alcun materiale animale, offrendo una qualità spesso paragonabile a quella dei modelli tradizionali.

Alcuni marchi spingono i limiti sviluppando cappotti a partire da materiali riciclati come bottiglie di plastica o fibre di poliestere, garantendo al tempo stesso un’eccellente isolamento termico. Adottare un tale cappotto diventa quindi una dichiarazione di moda consapevole, permettendo di mantenere lo stile contribuendo al contempo alla preservazione dell’ambiente.