Ecco gli shorts super glamour che ravviveranno il vostro pranzo di Natale

Il vostro pranzo di Natale sarà luccicante grazie a questo paio di shorts super glamour che darà carattere all’outfit delle vostre festività natalizie.

Un’ottima alternativa alla gonna, gli shorts sono perfetti in questo periodo, vi proteggeranno dal freddo senza perdere di vista lo stile. Osate un outfit molto particolare ad un prezzo vantaggioso per brillare il giorno di Natale. Questi shorts di Zara daranno luce al vostro outfit e lascerete di certo il segno!

A Natale, un tripudio di glitter

Non potevamo chiedere di meglio al marchio di abbigliamento low cost per eccellenza. Un capo glamour con cui sentirsi a proprio agio e mostrare carattere è possibile con Zara. Gli shorts sono tornati con prepotenza per questi giorni di grandi festeggiamenti in famiglia e questi shorts di Zara ravviveranno il vostro abbigliamento con dettagli molto particolari.

Quando si tratta di capi con dettagli brillanti, non è sempre facile ottenere uno stile che si distingua in tutti i sensi. Questi shorts di Zara sono una scommessa sicura e si abbinano perfettamente a tutto il nostro guardaroba.

Un tocco di glamour indispensabile

Si tratta di pantaloncini a vita alta con pinces anteriori che slanceranno al massimo la vostra figura. Potete abbinarli ad un crop top o a una camicia bianca, due capi fondamentali per tutti i giorni. In una giornata d’ufficio, in una festa serale o in un cenone di Natale o di Capodanno, tutto è possibile con un capo che farà sempre la sua figura.

Con i dettagli in broccato che unisce l’oro con il nero potete andare sul sicuro. Farete impazzire tutti grazie a questo capo dalla stampa retrò. Questi shorts sono sempre belli da vedere e saranno intramontabili. Grazie a Zara, infatti, investirete in un capo che non vi stancherà mai.

Gli shorts di Zara si possono portare da soli o con paio di collant e garantiranno il massimo comfort durante le occasioni speciali, anche nelle giornate più fredde.

Ecco l’indumento per eccellenza di questa stagione. Gli shorts con glitter di Zara possono essere tuoi ad un piccolo prezzo: costano solo 27,95 euro e attualmente sono disponibili nelle taglie dalla XS alla XL.