Ecco gli oggetti indispensabili per arredare un balcone, attualmente disponibili presso Ikea.

L’estate è già dietro l’angolo. A pochi giorni dal cambio di stagione, i francesi stanno già pianificando come trascorrere le loro vacanze e i momenti all’aperto, a casa o in luoghi pubblici. Va proprio bene! Ikea propone degli indispensabili per arredare un balcone e godersi un’estate di relax. Vi sveliamo quali sono questi cinque oggetti da arredare prima dell’estate.

Un articolo per proteggere la tua casa dal caldo intenso

Le temperature non promettono di essere più fresche rispetto agli anni precedenti durante la stagione estiva. La siccità è già presente in tutta la Francia. Anche se un tuffo in piscina è più che allettante, ci sono altri modi per contrastare i picchi di calore che si preannunciano.

Ikea mette in vendita la tenda Fönsterblad. È un elemento essenziale da installare sulle tue finestre che si affacciano all’esterno, che siano esposte o meno direttamente ai raggi del sole. Per mantenere una stanza fresca, non c’è niente di meglio che privarla di ogni fonte di luce che spesso è anche fonte di calore.

È anche possibile optare per delle tende semi-trasparenti. Il loro tessuto è al 100% in poliestere, di cui il 90% proviene da riciclo. A soli 29,99 euro, come resistere quando si tratta di tenersi al fresco?

Una bella estate sul balcone: ambiente e comfort sono di rigore

Hai mai visto una lampada multiuso? Ikea propone una lampada altoparlante Bluetooth. Al prezzo di 69,99 €, il modello della lampada VAPPEBY ti permette di ascoltare musica tutto il giorno e di illuminarti al crepuscolo. Compatta, puoi portarla ovunque, in giardino o sul balcone. Avrai probabilmente voglia di cantare una canzone.

Un balcone senza un tavolino non rende confortevoli i tuoi momenti di relax. Un tavolino è sempre utile. Ikea ha ideato il modello KROKHOLMEN al prezzo di 45 €. È dotato di un piano a griglia che permette all’acqua di scorrere in caso di intemperie. Un’idea intelligente per evitare di accumulare acqua!

Ikea, esperto nell’organizzazione di questi spazi

Ikea dà anche il tono all’organizzazione del tuo balcone con gli ultimi due prodotti. Il piedistallo ASKHOLMEN a 29,99 € in marrone chiaro si adatta perfettamente al tuo balcone. Dal design accattivante, favorisce l’organizzazione delle tue piante, accessori decorativi e libri. Le sue tre ripiani offrono molte possibilità. Arredare il tuo balcone senza spendere una fortuna è possibile!

Se non vuoi installare un piedistallo, puoi optare per la scatola di stoccaggio di Ikea. Questa scatola di stoccaggio, o modello TOSTERÖ, è un oggetto indispensabile. Al prezzo di 59,99 €, serve per evitare che nulla resti in disordine nel tuo spazio esterno. È la protezione ideale per i tuoi cuscini, tovaglie di tessuto e altri oggetti fragili che non sopporterebbero l’esposizione all’acqua piovana (rischiando di bagnarsi e impregnarsi d’acqua). Hai mai sognato di meglio?