Ecco cosa succede alla tua pelle quando manca la Vitamina C (e come rimediare)

Lucir un viso luminoso non è mai stato così facile. Tuttavia, questa attività a volte può complicarsi se non abbiamo le giuste linee guida, poiché dobbiamo sapere quali nutrienti sono essenziali per poter ottenere quell’effetto succoso che sfoggiano celebrità del calibro di Hailey Bieber, Lara Álvarez o persino la stessa Bella Hadid. Per questo motivo, la vitamina C è fondamentale da introdurre nella nostra routine di skincare, soprattutto per i suoi molteplici benefici come il ritardo dell’invecchiamento della pelle, il potenziamento della sua luminosità naturale e la riduzione delle macchie. Per Equivalenza, questo incredibile antiossidante sarà il tuo alleato nella tua routine, soprattutto se hai i seguenti segnali:

1. Macchie sulla pelle: la vitamina C uniforma il tono e promuove la luminosità della pelle, poiché ha proprietà rigeneranti e sbiancanti (inibisce la tirosinasi che partecipa alla pigmentazione della pelle).

2. Invecchiamento precoce: La vitamina C promuove la produzione di collagene, migliora l’elasticità e la texture del viso e riduce visibilmente le rughe e le linee di espressione.

3. Flaccidità: a mancanza di collagene ed elastina, la pelle perde il suo volume e, con esso, la sua fermezza. La vitamina C incoraggia la formazione di collagene.

4. Perdita di luminosità e aspetto stanco: se noti che la tua pelle ha un tono spento e più affaticato, potresti aver bisogno di darle più di questo attivo, poiché la vitamina C neutralizza i radicali liberi, che provocano uno stress ossidativo e, con esso, un viso stanco.

Vitamina C / Equivalenza

Alegría Radiante: Routine con Vitamina C per un viso sano e luminoso

Considerando le principali esigenze della pelle, Equivalenza ti propone la sua routine di auto-cura Alegría Radiante. A base di Vitamina C, è perfetta per illuminare e migliorare l’elasticità del nostro viso, aiutandoci a mantenerlo fermo e radioso.

Inizia il tuo rituale di pulizia con questo detergente a base di schiuma, stendendolo sulla tua pelle con massaggi delicati e movimenti circolari. Effettua la procedura sia al mattino che alla sera.

Contorno de ojos / Equivalenza

2. Crema leggera rigenerante con VITAMINA C

Se hai una pelle normale o secca, questa crema è perfetta per recuperare il tuo naturale ‘glow’. Puoi usarla al risveglio e prima di andare a dormire, sempre sul viso pulito e massaggiala con movimenti circolari fino a completo assorbimento.

3. Contorno occhi antifatica con VITAMINA C

Dì addio a occhiaie e borse sotto gli occhi con il contorno occhi di Equivalenza con VITAMINA C. Mattina e sera, prima di usare la tua crema idratante, applica il roll-on sul contorno occhi con movimenti circolari. Poi fai piccoli tocchi con la punta delle dita fino a completo assorbimento.

4. BB Cream illuminante con VITAMINA C

Se vuoi una copertura leggera/media di colore sul tuo viso, questo trucco è per te. Ideale per le pelli normali, devi applicarlo sul viso pulito e asciutto, massaggiando delicatamente fino a quando il suo tono si fonde con la pelle.

