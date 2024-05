Ecco cosa ha fatto Lidl con 500 prodotti di marca propria: sta scatenando la follia

Ecco come Lidl ha rivoluzionato 500 prodotti della sua marca. Di recente, i supermercati hanno dovuto adattarsi a un contesto economico globale sempre più rigoroso, caratterizzato da fluttuazioni di prezzo nel settore alimentare e dei beni di consumo. In questo scenario, molte catene hanno scelto di adottare strategie di abbattimento dei prezzi per attrarre e fidelizzare i clienti. Tra queste, risalta ora Lidl che ha annunciato una notizia che sta creando molta attenzione, infatti 500 dei suoi prodotti della marca bianca sono ora disponibili a prezzi straordinari, che nessuno vuole perdere.

Dall'inizio del 2024, Lidl ha introdotto una serie di riduzioni di prezzo che hanno ottenuto un riscontro positivo tra i consumatori. Già all'inizio dell'anno, la catena tedesca ha annunciato significativi sconti su oltre 200 articoli. Non si sono fermati a questo, infatti, recentemente hanno deciso di portare questa strategia un passo avanti, estendendo queste riduzioni a oltre 500 prodotti della loro marca, rappresentando circa il 25% di tutto l'assortimento disponibile.

Lidl riduce il prezzo di oltre 500 prodotti

Questa mossa è parte di una più ampia campagna di sconti permanenti che non solo riguarda i prodotti essenziali di uso quotidiano, ma comprende anche categorie come prodotti freschi, bevande, articoli di bellezza, igiene personale e prodotti per la pulizia. Secondo i dati forniti dalla società, questa strategia ha permesso alle famiglie spagnole di risparmiare in media 120 euro, un sollievo significativo in tempi di incertezza economica.

Ecco come Lidl ha abbassato i prezzi

La decisione di Lidl di ampliare la sua gamma di prodotti con prezzi ridotti risponde a una strategia ben definita che mira a rafforzare la sua immagine di marca come leader nei prezzi bassi, garantendo allo stesso tempo la qualità e la soddisfazione del cliente. La catena ha sottolineato che queste riduzioni di prezzo sono un complemento alle numerose promozioni e sconti che già offre regolarmente.

Impatto sul mercato e percezione del consumatore

Recenti studi, come quello condotto da Ipsos, che coinvolge 2.000 partecipanti, e un altro della consulenza IWD, riflettono la posizione di Lidl come l'opzione più economica per la spesa in Spagna. Queste analisi evidenziano che, in media, i clienti di Lidl risparmiano più di 10 euro rispetto ad altre catene di supermercati, consolidando così la sua reputazione come l'opzione più conveniente senza compromettere la qualità.

Carlos González-Vilardell, direttore generale Commerciale e Acquisti di Lidl Spagna, ha ribadito l'impegno dell'azienda verso i consumatori: «La nostra massima priorità è sempre offrire il carrello della spesa più conveniente. Le conclusioni di questi studi riflettono il nostro impegno a garantire i prezzi più competitivi, indipendentemente dal contesto economico. Vogliamo che sempre più famiglie possano fare la spesa completa al miglior prezzo.»

L'ampliamento degli sconti di Lidl non è solo un segno del suo impegno verso i consumatori, ma è anche il riflesso di una intelligente strategia commerciale sensibile al contesto economico attuale. Con queste azioni, Lidl non solo fidelizza i suoi attuali clienti, ma attira anche nuovi acquirenti che cercano di ottenere il massimo valore per ogni euro speso.

Su Lidl

Lidl è una importante catena di supermercati specializzata nella distribuzione di prodotti alimentari, che ha consolidato la sua presenza in Spagna nel corso di più di un quarto di secolo. Questo consolidamento si riflette nella costante crescita della sua base di clienti, che le ha permesso di posizionarsi come il terzo operatore più grande del paese in termini di quota di mercato. Attualmente, Lidl opera attraverso una vasta rete che include più di 670 negozi distribuiti strategicamente in tutto il territorio spagnolo, oltre a disporre di 12 centri logistici che ottimizzano le sue operazioni. La società impiega circa 18.500 persone, sottolineando il suo ruolo di uno dei più importanti datori di lavoro del settore.

Per quanto riguarda la collaborazione e il supporto locale, Lidl svolge un ruolo fondamentale associandosi a più di 900 fornitori nazionali. Attraverso queste collaborazioni, la catena acquista prodotti per un valore approssimativo di 6,7 miliardi di euro all'anno, di cui più della metà sono destinati all'esportazione, dimostrando così il suo impegno non solo verso l'economia locale, ma anche verso l'espansione internazionale.

Lidl Supermercados opera in Spagna come filiale della tedesca Lidl Stiftung, che a sua volta è parte integrante del Gruppo Schwarz. Quest'ultimo è classificato come il quarto operatore più grande a livello mondiale nel settore della distribuzione alimentare. Come gruppo, Lidl guida il mercato dei supermercati in Europa e mantiene una presenza imponente in circa trenta paesi in tutto il mondo. La struttura globale di Lidl comprende più di 12.200 punti vendita e più di 220 centri logistici, e la società impiega più di 375.000 persone a livello internazionale. Questa impressionante crescita ed espansione sottolineano il successo di Lidl come leader nel settore dei supermercati e il suo continuo impegno verso l'eccellenza nel servizio e la soddisfazione del cliente.

