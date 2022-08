Ecco come tagliare l’anguria in 10 secondi… con una forchetta

Il anguria È uno dei dolci protagonisti dell’estate, insieme a melone e gelato. E portare un’anguria fresca in spiaggia è uno degli snack più ricchi, salutari e idratanti da gustare in giornate così calde.

Ma potresti non avere un coltello con cui tagliare l’anguria o potrebbe essere ingombrante farlo, oltre al fatto che i tagli possono essere irregolare. E prendere i pezzi già rotti è una buona soluzione, ma saranno acquosi e ammorbiditi se ci metti troppo a consumarli.

Se vuoi goderti il anguria appena divisa e mangialo senza problemi, ovunque tu sia, c’è un’invenzione che può tornarti molto utile: forchetta.

Tuttavia, è un forchetta da trucco, poiché ha una specie di taglierina. I rebbi laterali sono disposti verso il basso e uniti da una barra che, in realtà, è a Lama da taglio.

Con esso puoi tagliare l’anguria a pezzi perfetti, in precedenza dividere a metà con un coltelloe giratela e usate la forchetta come di consueto, bucherellando il pezzo per gustarlo freschissimo.

ci piace tutti