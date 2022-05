Ecco come sono le cuffie Evo, di 1More

Con un prestigio crescente tra gli amanti del buon suono, 1Di più amplia la sua gamma di prodotti con brillanti cuffie wireless dal design originale e un’eccellente qualità del suono. Il marchio ha voluto convertire il evo nella sua nuova ammiraglia all’interno del mercato di Cuffie TWS (True Wireless) che si distinguono per il design avanzato del driver dinamico DLC da 10 mm. Integrano Bluetooth 5.2, cancellazione adattiva del rumore e autonomia fino a 28 ore in totale. Sono caratterizzati da un design unico della cavità acustica e da una struttura che si adatta alla forma dell’orecchio. Mostrano un Pannello in ceramica 3D e notevole ergonomia con 5 cuscinetti in silicone per adattarsi a ogni utente. Forniscono controlli touch per la riproduzione e l’aggiunta Certificazione PX4 con resistenza all’acqua e al sudore.

Caratteristiche rilevanti

Dotati di una risposta in frequenza di 40 kHz, gestiscono un suono cristallino, bassi potenti, voci chiare e dettagli sofisticati del palcoscenico. Si tratta di cuffie in-ear, dotate di driver dinamici DLC da 100 mm.

Si noti che, grazie alla compatibilità con il codec LDAC, consentono di vivere un’esperienza uditiva con certificazione Wireless audio ad alta risoluzione, con il triplo dei dati trasmessi (990 kbps) per una riproduzione musicale più accurata. Sono stati calibrati da esperti, ma consentono di creare un suono personalizzato grazie all’intelligenza artificiale e al app sviluppato dal marchio.

Non poteva mancare nella sua costruzione il Tecnologia di cancellazione del rumore adattiva ibrida QuietMax brevettato dalla società stessa. I microfoni captano il rumore dall’ambiente, minimizzandolo il più possibile. 42dB, consentendo un’esperienza musicale coinvolgente. Le cuffie sono dotate di diverse modalità ANC per passare da una all’altra a seconda dello scenario in cui si trova l’utente, regolando automaticamente la profondità della cancellazione del rumore. C’è un adattamento forte, morbido o resistente al rumore del vento.

Supportano anche la cosiddetta “modalità trasparenza” con due livelli che consentono di ascoltare l’audio esterno in modalità diverse che danno priorità alla voce delle persone e ad altri tipi di ambienti. Da segnalare anche il suo Dual-Mode, i sei microfoni per le chiamate, e la possibilità di poterli collegare con due dispositivi contemporaneamente grazie alle caratteristiche del Bluetooth 5.2.

autonomia di squadra

L’autonomia può raggiungere le 8 ore per auricolare con cancellazione del rumore disattivata (5,5 ore se attiva), a cui vanno aggiunte tra le 25/28 ore in più grazie alla sua custodia di ricarica. Fornisce una ricarica rapida che, in 15 minuti, genera 4 ore di autonomia. Include il protocollo wireless Qi.

Riepilogo dei vantaggi

Evo viene fornito con tutte le solite funzionalità delle cuffie di fascia alta come cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza, sensori di usura, ricarica wireless e personalizzazione basata su app. Promettono anche il supporto wireless Hi-Res Audio grazie al codec Bluetooth LDAC di Sony e al design del driver ibrido.

Offrono un design esclusivo e sofisticato, impreziosito da pannelli touch in ceramica simili al vetro circondati da anelli (estetica bronzo). I pannelli in ceramica aiutano a mantenere una forte connessione wireless con meno interferenze.

La cassa è realizzata in lega di alluminio anodizzato nero. Apertura e chiusura soft (con chiusura magnetica). Dimensioni ridotte. Resistente ai graffi. Integra un led sulla parte frontale che fornisce informazioni sul livello di carica.

Si tratta di cuffie di qualità con prestazioni ottimali per qualsiasi tipo di musica. Forniscono le caratteristiche tecniche e le funzionalità che gli audiofili esigenti si aspettano.

Hanno diversi cuscinetti in silicone per aiutare un set ben aderente. Il silicone è molto morbido e più aderente del solito, e fissa bene il prodotto nel condotto uditivo.

Una cosa da notare è che i controlli touch di Evo sono precisi e facili da usare. Sono anche facili da accoppiare tramite Bluetooth 5.2, che fornisce una connessione stabile, oltre a consentire la possibilità di utilizzare ciascun auricolare in modo indipendente.

Con Evo, si impegna a combinare un driver dinamico e un’armatura bilanciata in ciascun auricolare, una soluzione ibrida che fornisce risultati eccellenti in termini di qualità del suono. Altri valori presenti sono la chiarezza e la separazione ottimali in tutto lo spettro delle frequenze. La risposta dei bassi è stretta e veloce.

Modalità di cancellazione del rumore e trasparenza

Dobbiamo evidenziare questa sezione in cui l’azienda è radicalmente avanzata offrendo fino a 42 decibel di riduzione del rumore.Si tratta di un prodotto in grado di ridurre al minimo con successo i suoni esterni, soprattutto grazie alla modalità Adaptive con la quale risponde automaticamente ai cambiamenti dell’ambiente. Questo è in aggiunta alle opzioni integrate forti, morbide e anti-vento.

La modalità Trasparenza consente l’accesso del suono al mondo esterno e la nuova opzione Voice Enhancement aiuta a isolare le frequenze più alte delle voci dal rumore di fondo. Il passaggio da una modalità all’altra avviene tenendo premuto l’auricolare sinistro.

Con questa configurazione, l’Evo guadagna qualità nelle chiamate. In situazioni rumorose, c’è un’adeguata riduzione del rumore in modo che il chiamante non senta il suono circostante. Riescono a mantenere la voce chiara.

Prezzo lancio, 140 euro.