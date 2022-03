Ecco come pulire un vaso bruciato

Attento! Sebbene questa sia la prima opzione che praticamente tutti proverebbero, devi sapere un paio di cose per non danneggiare il piatto. La prima cosa è evitatelo se è una pentola antiaderente, poiché li danneggerebbe (il suo utilizzo è consigliato solo in quelli realizzati in acciaio inox, ferro, rame, argilla o alluminio). In secondo luogo, prima di strofinare con la paglietta sarebbe conveniente immergere la pentola in acqua calda e detersivo per piattiin questo modo lo strato bruciato si ammorbidirà e sarà più facile da rimuovere.