Ecco come IKEA risolve il problema degli ospiti in spazi piccoli: 5 soluzioni sorprendenti!

Hai mai avuto ospiti inaspettati o un familiare che si è trattenuto a dormire senza avere una cama extra oltre al tuo divano? Vivere in una casa piccola presenta sfide quando si tratta di trovare soluzioni per il riposo di chi non vive con noi ma che rimane temporaneamente. Tuttavia, IKEA, famosa per i suoi design pratici, ha lanciato una proposta che unisce stile, versatilità e comfort: il nuovo divano letto TORNSBORG. Questa soluzione si sta rapidamente facendo strada tra chi cerca di ottimizzare lo spazio senza compromettere l’estetica.

La soluzione perfetta per gli ospiti

Il divano letto TORNSBORG di IKEA si distingue per il suo design elegante, caratterizzato da una struttura in legno a vista che conferisce calore all’ambiente. La sua facilità d’uso è sorprendente: si trasforma in letto in pochi secondi. In appartamenti dove ogni metro quadrato è prezioso, avere un pezzo multifunzionale come un divano di giorno e un letto di notte è un vero e proprio salvatore. Inoltre, il TORNSBORG è progettato per garantire un riposo solido e confortevole, sia da seduti che distesi. A un prezzo accessibile di 249 euro, rappresenta un investimento duraturo, supportato da una garanzia di 10 anni.

Un design accogliente e moderno

La struttura in legno massiccio del divano TORNSBORG è uno dei suoi punti di forza, offrendo un aspetto caldo e contemporaneo. Questo design si integra facilmente in vari stili decorativi, dai più nordici ai più moderni. Il colore beige Naggen aggiunge luminosità, rendendo il divano adatto a numerose combinazioni di tessuti e accessori.

Accesso alla zona letto da entrambi i lati.

Materasso di 10 cm per un sonno confortevole.

Fornito con una resistenza testata per un uso intensivo.

Comfort e praticità quotidiana

Il TORNSBORG non è solo un letto d’emergenza, ma un divano robusto per l’uso quotidiano. I cuscini di sostegno sono realizzati con fibre di poliestere riciclato e schiuma di poliuretano, progettati per mantenere la loro forma e fornire supporto. La resistenza del tessuto è stata testata per oltre 50.000 cicli di abrasione, rendendolo ideale per un uso intenso.

Con dimensioni compatte di 84 cm di larghezza, 95 cm di profondità e 82 cm di altezza, il divano non occupa troppo spazio. Quando si apre, offre un letto di 195 x 70 cm, perfetto per una persona. La altezza del sedile, di 38 cm, è studiata per facilitare l’accesso e l’uscita.

Materiali sostenibili e facili da mantenere

La fodera dei cuscini è realizzata in 100% poliestere, di cui almeno il 90% riciclato, sottolineando l’impegno di IKEA per la sostenibilità. La manutenzione è semplice: può essere pulita con un aspirapolvere o un panno umido, evitando lavaggi in lavatrice o l’uso di asciugatrici. Grazie alla sua alta resistenza alla luce e all’abrasione, il divano si mantiene come nuovo per anni.

La struttura, in legno massiccio di pino e compensato, è trattata con un impregnante acrilico incolore che ne protegge il colore naturale. Questo assicura che il prodotto sia non solo funzionale, ma anche durevole.

In un appartamento piccolo, ogni mobile deve assolvere più funzioni, e il TORNSBORG fa proprio questo. Non è solo un posto dove sedersi comodamente, ma un letto pronto in un attimo per qualsiasi visita inaspettata. Il suo design compatto e la facilità di trasformazione lo rendono una delle proposte più interessanti di IKEA per il 2025.

Se stai pensando di rinnovare il tuo soggiorno o trovare una soluzione per gli ospiti senza sacrificare spazio, questo divano letto di IKEA è un investimento intelligente a soli 249 euro. Combina estetica, funzionalità e un prezzo competitivo, accessibile a tutti. Con il TORNSBORG, accogliere amici e familiari diventa un’esperienza confortevole e senza stress.