Ecco come dovresti usare entrambi i lati del foglio di alluminio per ottenere piatti più succosi

Che si tratti di mantenere gli alimenti in buone condizioni o di pulire la padella che hai appena utilizzato, senza dubbio il Foglio è uno dei tuoi migliori alleati in cucina (o fuori di esso) per la sua grande versatilità.

Una delle sue caratteristiche è avere uno dei lati lucidi e l’altro opaco. Sebbene poche persone ci pensino, la verità è che, a seconda della situazione, è meglio usare l’una o l’altra.

Il trucco per piatti più succosi

al tempo di avvolgere un panino o un pezzo di pomodoro, non importa quale di entrambe le parti -se opaca o lucida- è escluso. Anche se per abitudine, è quasi sempre quella brillante. Ma se vuoi usarlo per cuocere qualcosa al fornogli esperti lo consigliano la parte opaca è fuori.

La ragione? nel viso luminoso viene riflessa più luce, quindi può accumulare più calore. In questo modo, il i piatti saranno più succosiconservando i liquidi nella confezione, ed evitando inutili impasti con altri ingredienti.