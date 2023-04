Ecco a voi: un salotto con arredi Ikea per meno di 1000€

È possibile arredare il salone con mobili Ikea spendendo meno di 1000€? La risposta è sì, dato che il gigante svedese offre molte proposte economiche per arredare il salone senza trascurare nulla. Ecco alcuni dei mobili più ricercati di Ikea per la stagione, che ti aiuteranno a realizzare il salone dei tuoi sogni e tutto questo spendendo meno di 1000 euro.

Mobili per il salone a meno di 1000€

Nel catalogo Ikea è possibile trovare tutto ciò che serve per arredare il salone, a prezzi incredibili. Ecco quali sono i mobili indispensabili per un salone completo:

Divano a 299€

Il primo passo per arredare il salone è sicuramente un divano di alta qualità. Ikea offre diversi modelli a prezzi accessibili, ma se cerchi qualcosa di economico e moderno, il modello Angersby è perfetto per te. Questo divano a tre posti è il più venduto di Ikea questa stagione grazie al suo prezzo accessibile e al design moderno, arricchito da due tasche laterali.

Poltrona a 249€

Le poltrone sono un elemento di tendenza per il salone. Ikea offre molti modelli, ma la poltrona Ekenäset è sicuramente la più interessante. Ispirata alle poltrone scandinave degli anni ’50, questa poltrona è caratterizzata da un design minimalista e un prezzo accessibile.

Tavolino a 99€

Il tavolino è un elemento importante per il salone, e il modello Lövbacken è perfetto per chi cerca un design moderno. Realizzato in chapa di alamo, questo tavolino ha un veteado unico. Le misure sono di 106x55x42 cm.

Tappeto a 99€

Durante l’inverno, un tappeto di qualità è essenziale per il salone. Il modello Stoense di Ikea è perfetto per questo, con il suo pelo denso e spesso che garantisce un calore naturale e un’ottima insonorizzazione dell’ambiente. Il tappeto Stoense è disponibile in diversi colori e misura 200 x 300 cm.

mobile per la TV a 156€

Un mobile per la TV è indispensabile per il salone, e il modello Besta di Ikea è perfetto grazie al suo design moderno che nasconde i cavi. Le misure sono di 120x42x74 cm.

Lampada a 45€

La lampada è un elemento essenziale per il salone, in particolare quando vogliamo leggere o lavorare. Ikea offre il modello Skurup, una lampada in metallo dal design moderno e urbano, perfetta per ogni ambiente. Il prezzo è di 45 euro.

Tavolino laterale a 29€

Il tavolino laterale Kvistro è perfetto per avere sempre a portata di mano il tuo libro preferito, il telecomando della TV o una tazza di caffè. Il design minimalista permette di riporre la coperta o le riviste all’interno. Il tavolino è disponibile in bianco e rosso.

Quadri a 15€

I quadri sono un’ottima soluzione per decorare le pareti del salone. Ikea offre il set di tre quadri Bild, con motivi creati da John Harper, Carina Okula e Sarah Hart Morgan. Le misure sono di 40 x 50 cm.

Cuscini per il divano a 3,50€

I cuscini per il divano sono un elemento importante per rendere il salone accogliente ed elegante. Il modello Paradisbuske di Ikea è disponibile in diversi colori e misura 40×40 cm.

Cortina a 15€

Infine, la cortina è un elemento essenziale per garantire la privacy del salone e proteggere dalla luce del sole. Il modello Hilja di Ikea è disponibile in bianco, grigio e rosso chiaro, con misure di 145×300 cm.

Arredare il salone con mobili Ikea è facile e conveniente, grazie alla vasta scelta di prodotti di alta qualità a prezzi accessibili. Scegli i mobili giusti per la tua casa e rendi il salone un ambiente accogliente e moderno.

