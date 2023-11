Ecco il maglione a schiena scoperta che vi farà brillare

La schiena scoperta è una delle ultime tendenze della moda, un classico che ha riscosso successo in passato ma che ora torna con un tocco nuovo, con proposte audaci di ogni tipo da indossare durante le prossime festività. Come questo bellissimo maglione a schiena scoperta di Zara, che vi farà apparire eleganti ma senza soffrire il freddo. Non passerete di certo inosservate!

Ecco il maglione a schiena scoperta per lasciare il segno

A differenza dei maglioni a schiena scoperta che abbiamo visto in passato, questo modello di Zara presenta alcuni dettagli che lo rendono più moderno, come i dettagli metallizzati e l’apertura sul retro con allacciatura all’orlo.

Questo capo è completato da uno scollo rotondo e da maniche lunghe. Anche se è disponibile solo in nero, con taglie che vanno dalla S alla L, potete essere certe che sarà un successo. Per quali occasioni lo vediamo adatto? Soprattutto per le uscite pomeridiane/serali, gli eventi informali con gli amici o con il partner, quando si vuole avere la sensazione di indossare qualcosa di speciale ma confortevole e sempre di tendenza.

Materiali e cura

Questo prodotto Zara è stato realizzato con i migliori materiali sul mercato, in questo caso in poliestere al 99% ed elastan all’1%, che regalano una sensazione molto piacevole quando lo si indossa. L’azienda attua programmi di monitoraggio per garantire il rispetto dei suoi standard sociali, ambientali e di salute e sicurezza, quindi questo articolo contribuisce alla moda sostenibile. Per quanto riguarda la sua cura, si consiglia di lavare questo capo a basse temperature e con una centrifuga delicata, lasciandolo asciugare su una superficie piana e conservandolo piegati per evitare che si deformi. Se non dimenticate questi consigli, il vostro maglione durerà a lungo.

Costo e spedizione

Questo capo costa solo 29,95 euro, quindi il rapporto qualità-prezzo è davvero buono. Potete ritirarlo gratuitamente in uno dei vari negozi Zara o farvelo consegnare a casa. La buona notizia è che, durante la stagione dello shopping natalizio, tutti gli acquisti effettuati a partire dal 15 novembre avranno diritto alla consegna gratuita e, in caso di non conformità, possono essere restituiti fino al 10 gennaio.

