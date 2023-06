Eccitante: così viene definita la nuova linea di stoviglie estiva di Zara Home

Vajilla Zara Home: Bellezza e Funzionalità per ogni Occasione

Avere una buona vajilla per ogni giorno e un’altra per le occasioni speciali è di fondamentale importanza, essendo pezzi imprescindibili in ogni casa per servire i pasti durante il giorno. Oggi ti presentiamo una spettacolare vajilla di Zara Home che sta facendo sensazione per il suo design e per le diverse parti che la compongono… non perderti la tua!

Vajilla Floreale Zara Home: la Scelta Perfetta per l’Estate

Nel vasto catalogo di Zara Home puoi trovare una grande varietà di vajillas durante tutto l’anno, a volte con design perfetti per quella stagione dell’anno, come Natale o l’estate, come in questo caso. Il negozio galiziano è uno dei negozi specializzati in casa e decorazione di maggior successo in Italia, con presenza anche in molti altri paesi.

La Vajilla loza floral, disponibile in tre design diversi, tutti con un tocco floreale, è una bellissima vajilla che puoi acquistare pezzo per pezzo per comporre la tua vajilla personalizzata. Ecco le parti di questa fantastica vajilla floreale di Zara Home:

Pezzi Disponibili per la Vajilla Floreale di Zara Home

Sopera loza floral

La sopera in loza fine, decorata con una calca floreale, ha delle misure di 18 cm di altezza, 35,5 cm di larghezza e 21,4 cm di profondità, con un peso di 1,64 kg. È adatta per lavastoviglie e microonde, e ha un prezzo di 39,99€.

Bowl loza floral

Questo bowl è realizzato al 100% in loza fine, decorato con una calca floreale, con una altezza di 5 cm e un diametro di 18,5 cm. Adatto per lavastoviglie e microonde, ha un prezzo di 4,99€.

Plato hondo loza floral

Realizzato in 100% loza, questo piatto fondo ha un design anche esso floreale, con un’altezza di 4 cm e un diametro di 23 cm, con un peso di 466 g. Ha un prezzo di 5,99€ ed è adatto sia per lavastoviglie che per microonde.

Plato postre loza floral

È un piatto per dessert con un diametro di 21,5 cm e un peso di 400 g, realizzato in 100% loza e decorato con una calca floreale. Adatta per microonde e lavastoviglie, il suo prezzo è di 4,99€.

Fuente loza floral

In una buona vajilla non può mancare una buona fonte, in questo caso con lo stesso design delle parti precedenti, anche essa realizzata al 100% in loza fine. Ha una altezza di 3 cm, una larghezza di 30 cm e una profondità di 40 cm, ed è adatta per lavastoviglie e microonde. Ha un prezzo di 19,99€.

Plato llano loza floral

L’ultima delle parti disponibili per questa vajilla è un piatto piano di 27 cm di diametro, realizzato al 100% in loza fine e adatto anche per lavastoviglie e microonde. Ha un prezzo di 5,99€.

