È una follia: il dispositivo di Lidl che cambierà le tue serate barbecue con gli amici.

La estate è alle porte e con essa arrivano la voglia di godersi l’aria aperta, il sole e la buona compagnia. Cosa c’è di meglio per festeggiare l’arrivo della stagione più calda di una deliziosa grigliata? Da Lidl sanno che adesso si cerca la migliore carne per godersi al massimo le grigliate, ma a parte la loro sezione alimentare, è nel loro bazar che spicca ora un prodotto che sicuramente non vorrai lasciarti sfuggire. L’apparecchio di Lidl che è una follia ti servirà per cambiare le tue grigliate con gli amici.

Lidl ha l’apparecchio che cambierà le tue grigliate

Lidl, la catena di supermercati tedesca, sorprende sempre i propri clienti con prodotti innovativi che soddisfano tutte le esigenze domestiche. Questa volta, ha lanciato un apparecchio che rivoluzionerà le tue grigliate con gli amici: il forno per pizza da esterno con camino e coperchio regolabile.

Questo forno è il complemento perfetto per tutti gli amanti della pizza ma ti può anche servire per flambé o baguette appena fatte e alcuni clienti di Lidl lo stanno usando anche per cucinare le migliori bistecche e pezzi di carne. Grazie a questo, le tue riunioni con amici e familiari saranno ancora più speciali e gustose.

Questo apparecchio ha un camino che consente di regolare la temperatura del forno e mantenerla costante, il che è essenziale per ottenere una pizza perfetta. Inoltre, grazie al coperchio regolabile, è possibile controllare la quantità di calore e di ventilazione, il che consente di cucinare non solo pizze, ma anche altri alimenti come carni, pesce e verdure.

Ha anche termometro e maniglia., così come la pietra per pizze estraibile in cordierite che accumula il calore, mentre garantisce una distribuzione uniforme del calore e del calore costante per cucinare i migliori piatti.

La scocca è in acciaio con rivestimento in polvere ed è adatto anche per l’uso con carbone e briquettes. Le misure del forno sono 42 x 82 x 64 cm, mentre quelle della pietra per pizza sono 30 x 30 cm.

Il forno per pizza da esterno con camino e coperchio regolabile di Lidl è facile da montare e da usare, quindi chiunque può godere di esso. Inoltre, il design è moderno ed elegante, il che lo rende un elemento decorativo per qualsiasi giardino o terrazza.

Questo prodotto è disponibile nel negozio online di Lidl e nei loro punti vendita fisici, con un prezzo di 99,99 euro. Senza dubbio, è un investimento che vale la pena per coloro che godono di riunioni con amici e familiari intorno a una buona grigliata e una deliziosa pizza.

