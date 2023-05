È ufficiale: Lidl riporta il suo elettrodomestico di punta per non soffrire il caldo in casa.

È ufficiale: Lidl riporta il suo elettrodomestico di punta per non soffrire...

Si avvicina l’estate e il caldo è già presente nel nostro paese, in alcune zone più di altre, ma senza dubbio le temperature sono aumentate nelle ultime settimane e lo faranno ancora di più fino ad arrivare alle temperature più alte dell’anno, probabilmente nei mesi di luglio e agosto, quindi è importante sapere come combatterle sia a casa che fuori. Oggi ti mostriamo un nuovo elettrodomestico di Lidl per combattere il caldo che ti sarà utile da avere in casa e che puoi acquistare ora con uno sconto incredibile che non puoi lasciarti sfuggire.

Nei recenti cataloghi di Lidl puoi trovare una vasta gamma di prodotti per combattere il caldo e gli effetti che può causare, come la presenza di zanzare e altri insetti, tutti con un’eccellente rapporto qualità-prezzo e con tutte le garanzie di acquistare da un’azienda di prestigio come la catena tedesca.

Il ventilatore a torre di Lidl che salverà la tua estate

Si tratta del Comfee Torre di ventilazione 3 in 1 65 W, uno spettacolare ventilatore a torre che offre prestazioni di qualità, versatilità e tutto ciò di cui hai bisogno per rinfrescare qualsiasi ambiente della tua casa in pochi minuti, anche se le temperature sono molto alte… non potrai fare a meno di averlo!. Attualmente ha uno sconto incredibile che abbassa il suo prezzo originale da 249€ a soli 129,99€, un’occasione che non puoi lasciarti sfuggire, poiché otterrai davvero molto con questo apparecchio, soprattutto se nella zona in cui vivi gli estati sono molto calde.

Questo fantastico ventilatore a torre di Lidl è un ventilatore 3 in 1 a forma di torre che svolge in modo eccellente le sue funzioni di rinfrescare l’aria, ventilare e umidificare, offrendo inoltre 4 livelli di velocità in modo da poter scegliere quella che ti interessa in ogni momento. Tra le sue caratteristiche più interessanti si possono evidenziare le seguenti:

Funzionamento silenzioso.

Timer fino a 10 ore.

Display LED.

Movimento oscillante a sinistra e destra.

Potenza 65 W.

Capacità d’aria 500 m3/h.

Potenza sonora 64 dB (A).

Capacità di umidificazione 1100 ml/h.

Serbatoio dell’acqua da 7 litri.

Telecomando.

Misure 112,6 x 34,9 x 40,3 cm.

Peso 13,5 kg.

Se vuoi goderti la temperatura migliore quest’estate nella tua casa per creare un ambiente fresco, senza dubbio questo ventilatore a torre di Lidl può diventare una delle tue migliori opzioni.

