È ufficiale: Lidl riporta il suo elettrodomestico di punta per non soffrire il caldo in casa12

È ufficiale: Lidl riporta il suo elettrodomestico di punta per non soffrire...

Si avvicina l’estate e il calore è già presente nel nostro paese, in alcune zone più di altre, ma senza dubbio le temperature sono aumentate nelle ultime settimane e aumenteranno ancora nelle prossime fino ad arrivare alle più alte dell’anno, probabilmente nei mesi di luglio e agosto, quindi è necessario sapere come combatterle sia a casa che fuori. Oggi ti mostriamo un nuovo elettrodomestico di Lidl per combattere il calore che ti tornerà utile da avere a casa e che puoi ottenere ora con uno sconto incredibile che non puoi lasciarti sfuggire.

Nei recenti cataloghi di Lidl puoi trovare una vasta gamma di prodotti per combattere sia il calore che gli effetti che può produrre, come ad esempio la presenza di zanzare e altri insetti, tutti con un’eccellente rapporto qualità-prezzo e con tutte le garanzie di acquistare presso un’azienda prestigiosa come la catena tedesca.

La torre ventilatore di Lidl che salverà la tua estate

Si tratta del Comfee Torre di ventilazione 3 in 1 65 W, uno spettacolare ventilatore a torre che offre prestazioni di qualità, versatilità e tutto ciò che serve per poter rinfrescare qualsiasi ambiente della tua casa in pochi minuti, anche se le temperature sono molto elevate… non potrai farne a meno! Attualmente ha uno sconto incredibile che riduce il suo prezzo originale da 249€ a soli 129,99€, un affare che non puoi lasciarti sfuggire perché trarrai davvero molto vantaggio da questo apparecchio, soprattutto se nella zona in cui vivi gli estati sono molto calde.

Questo fantastico ventilatore a torre di Lidl è un ventilatore 3 in 1 a forma di torre che si distingue per le sue funzioni di raffreddatore d’aria, ventilatore e umidificatore, offrendo inoltre 4 livelli di velocità per poter scegliere quella che ti interessa in ogni momento. Tra le sue caratteristiche più interessanti si possono evidenziare le seguenti:

Funzionamento silenzioso.

Timer fino a 10 ore.

Schermo LED.

Movimento oscillante a sinistra e destra.

Potenza 65 W.

Capacità di aria 500 m3/h.

Potenza sonora 64 dB (A).

Efficienza di umidificazione 1100 ml/h.

Contenitore dell’acqua di 7 litri.

Telecomando.

Misure 112,6 x 34,9 x 40,3 cm.

Peso 13,5 kg.

Se vuoi goderti la migliore temperatura quest’estate nella tua casa per creare un ambiente fresco, senza dubbio questo ventilatore a torre di Lidl può diventare una delle tue migliori opzioni.

