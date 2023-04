È tempo di zanzariere e Lidl offre le migliori in termini di qualità-prezzo

Ora che siamo già in primavera e cominciamo a percepire il bel tempo, è anche il momento di iniziare a pensare a come proteggerci dai temuti zanzare che ci attaccano ogni volta che le temperature aumentano, e in particolare a partire dalla stagione estiva. Per questo motivo, molti negozi e catene di supermercati iniziano a lanciare vari modelli, tra cui Lidl è una delle più importanti. Ecco quindi le zanzariere di Lidl con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Le zanzariere più convenienti di Lidl

Se cominci a notare la fastidiosa presenza delle zanzare in casa, prendi nota perché queste sono le migliori zanzariere in termini di qualità-prezzo disponibili già in Lidl.

Zanzariera plissettata estensibile

La zanzariera più venduta di Lidl attualmente, poiché è facile da installare e il suo prezzo è anche abbastanza economico. Con dimensioni di 130 x 150 cm, si fissa facilmente tramite profili laterali grazie alla fissazione dell’altezza mediante molla a gas. Il prezzo è di 34,95 euro.

Zanzariera magnetica

Anche molto semplice da posizionare, questa zanzariera è perfetta se desideri averla solo durante i mesi più caldi. Con dimensioni di 110 x 130 cm, serve anche per ridurre la radiazione solare e il riscaldamento interno. Il prezzo è di 11,99 euro.

Zanzariera scorrevole

Un’altra delle migliori zanzariere qualità-prezzo di Lidl attualmente è la zanzariera scorrevole estensibile per finestra, con dimensioni di 50 x 70 x 130 cm, perfetta per finestre con persiane. Inoltre, è traspirante e resistente ai raggi UV e alla luce. Il prezzo è di 14,99 euro.

Zanzariera estensibile in alluminio

Questa zanzariera disponibile in Lidl ha un’installazione leggermente più “complicata”, anche se sarà sufficiente agganciarla tramite i profili laterali. Una zanzariera estensibile in alluminio per finestra con dimensioni di 130 x 150 cm, dotata anche di protezione naturale contro gli insetti quando la finestra è aperta. Il prezzo è di 24,99 euro.

Coperture zanzariere pieghevoli confezione da 2

Infine, un altro tipo di zanzariera progettata per coprire o proteggere il cibo quando si apparecchia il tavolo in terrazza o, ad esempio, in campeggio durante le vacanze o in giardino. Si tratta di un pacchetto di due unità da posizionare all’interno di quegli alimenti che non vogliamo essere disturbati da mosche e zanzare. Il pacchetto include una copertura di 35,9 x 17,5 cm e un’altra di 33 x 13,6 cm. Il prezzo è di soli 4,99 euro.

