È tempo di monopattino: Decathlon ha il migliore e il più economico.

Il patinete per bambini di Decathlon che fa tendenza

La primavera è arrivata e con essa le temperature più miti che, settimana dopo settimana, aumenteranno sempre di più. È il momento ideale per godersi passeggiate e attività all’aria aperta, come andare in bicicletta o in patinete, attività ideali sia per i bambini che per gli adulti. Oggi vi presentiamo il patinete Decathlon che spopola in vendita in vista della stagione primavera-estate ed è da anni uno dei più venduti sul mercato… lasciati conquistare dalle due ruote!

Il patinete è uno dei mezzi di trasporto il cui utilizzo è aumentato di più negli ultimi anni, pericoloso in molti casi nella sua versione elettrica, ma sempre una fantastica fonte di divertimento quando si va in un parco a fare qualche acrobazia o semplicemente a fare una passeggiata.

Il patinete per bambini di Decathlon, perfetto per i più piccoli

Si tratta del Patinete Niños Oxelo MID5 Morado, uno dei patinete più venduti sul mercato e perfetto per i più piccoli. È maneggevole, confortevole e sicuro, progettato appositamente per loro da esperti sia di patinete che di sicurezza infantile. Attualmente costa solo 64,99€, un prezzo che vale la pena pagare se ai bambini piacciono i patinete, perché lo potranno utilizzare per molto tempo e divertirsi un mondo.

Questo fantastico patinete per bambini di Decathlon è progettato per bambini con un’altezza compresa tra 1,10 m e 1,50 m e un’età compresa tra i 6 e i 9 anni, che lo utilizzano frequentemente, perché lo apprezzeranno molto. Ha un freno sul manubrio per controllare facilmente e rapidamente la velocità con un semplice movimento della mano, ed è dotato anche di sospensioni anteriori per aumentare sia il comfort durante gli spostamenti che il divertimento.

Altri dettagli interessanti di questo patinete sono la piattaforma a un’altezza di 12,5 cm con due ruote, la sospensione anteriore per assorbire al meglio le vibrazioni su strade e percorsi, l’altezza del manubrio regolabile e il sistema di chiusura rapido con doppia sicurezza.

È molto importante utilizzare un completo equipaggiamento di protezione, come casco, ginocchiere e gomitiere, per utilizzare il patinete. Inoltre, è consigliabile controllare lo stato del patinete prima e dopo ogni utilizzo, soprattutto se non lo si utilizza da tempo, per verificare se ci sono eventuali crepe, viti o difetti che richiedono attenzione.

