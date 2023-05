È tempo di monopattino: Decathlon ha il miglior e più economico.

Arriva la primavera e con essa le temperature piacevoli, o almeno un leggero aumento che con il passare delle settimane diventa sempre più evidente, quindi è il momento ideale per iniziare a godersi passeggiate e attività all’aria aperta, come andare in bicicletta o in monopattino, attività ideali sia per i bambini che per gli adulti. Oggi ti mostriamo un monopattino Decathlon che sta spopolando in vista della stagione primavera-estate ed è da anni uno dei più venduti sul mercato… lanciati sulle due ruote!

Il monopattino è uno dei mezzi di trasporto il cui uso è aumentato di più negli ultimi anni, pericoloso in molti casi nella sua versione elettrica ma sempre una fantastica divertimento quando si tratta di andare in un parco per fare qualche acrobazia o semplicemente per passeggiare.

Il monopattino per bambini Decathlon che spopola in vendite

Si tratta del Monopattino Bambini Oxelo MID5 Viola, uno dei monopattini più venduti sul mercato e perfetto per i più piccoli di casa, maneggevole, comodo e sicuro, progettato specificamente per loro da esperti di monopattini e sicurezza infantile. Attualmente ha un prezzo di € 64,99, un importo che vale la pena pagare se al piccolo piacciono i monopattini in quanto potrà trarne molto divertimento per molto tempo.

Questo fantastico monopattino per bambini Decathlon è progettato per bambini con un’altezza compresa tra 1,10 m e 1,50 m e un’età compresa tra 6 e 9 anni, che praticano con frequenza, poiché lo apprezzeranno molto. Ha un freno sul manubrio per controllare la velocità facilmente e rapidamente con un semplice movimento della mano e ha anche sospensione anteriore per aumentare sia il comfort nei trasferimenti che il divertimento.

Altri dettagli molto interessanti di questo monopattino sono che ha una pedana a un’altezza di 12,5 cm, con due ruote, sospensione anteriore per assorbire al meglio le vibrazioni su strade e sentieri, altezza del manubrio regolabile e un sistema di piegatura rapida con doppia sicurezza.

È molto importante utilizzare un completo equipaggiamento di protezione come casco, ginocchiere e gomitiere per utilizzare il monopattino. Inoltre, è consigliabile controllare lo stato del monopattino prima e dopo ogni uso, soprattutto quando non lo usi da tempo, per verificare la presenza di eventuali crepe, viti o difetti che richiedono attenzione.