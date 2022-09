E se non potessimo incolpare i pipistrelli per il covid?

Il pipistrelli sono sotto i riflettori umanità dall’11 marzo 2020, quando il Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato covid come pandemia. Da allora, si accumulano studi scientifici che assicurano che il coronavirus SARS-CoV-2 ha origine in pipistrelli che ha vissuto nel grotte tavola di pietra calcarea Wuhanin Cinadove ha avuto inizio malattia. Le sue cellule sono state studiate e DNA, avanti e indietro, e tutto punta a loro, poiché hanno un coronavirus geneticamente molto simile a quello che infetta l’uomo. Anche l’OMS sostiene il discorso che da questi è stato trasmesso il covid mammiferi volanti alle persone attraverso un altro animale. Ora, tuttavia, un nuovo studio mette in dubbio il origine del covid.

Ricercatori del Università di Tel Aviv Assicurano che la correlazione tra la pandemia e i pipistrelli “non era basata su prove sufficienti convincente“In effetti, i test sono stati eseguiti così rapidamente e senza Solide fondamenta cosa ha causato”fatica Y confusione inutile in tutto mondo“, afferma il medico veterinario Weinberg Maya e il neurobiologo e professore di zoologia Yossi Yovel, che ha coordinato lo studio.

Non ci sono prove sufficienti

Entrambi gli esperti hanno passato in rassegna buona parte di questi studi scientifici e sono giunti alla conclusione che non esistono prova sufficiente considerare dimostrato che il origine diretta del coronavirus SARS-CoV-2 sono i pipistrelli. Weinberg e Yovel indicano che, al massimo, si può sostenere la congettura che siano stati un passaggio intermedio nell’evoluzione di questo virus prima di raggiungere l’uomo.

Ciò è ribadito nello studio ‘Reviewing the paradigm: are realmente serbatoi di agenti patogeni o hanno un sistema immunitario efficiente’, pubblicato sulla rivista ‘iScience Journal’. In questa riga, ricordano che il pipistrellipur avendo un “reputazione infame” fra comunità scientifica“mostra a risposta immunitaria bilanciato contro virus che si sono evoluti nel corso di milioni di anni.” Inoltre, gli scienziati sottolineano che “hanno a sistema immune altamente efficace che consente loro di affrontare con relativa facilità virus considerati letali per altri mammiferi”, come è stato il primo ceppo di covid. Tanto che le loro cellule non vengono infettate dal covid.

Perché vengono incolpati i pipistrelli?

Il dottor Weinberg spiega perché i pipistrelli sono spesso accusati di tutti i mali. “Sono considerati serbatoi di molti malattie contagiose solo per essere positivo sierologicamente positivo“. In parole più semplici, ciò non significa che lo siano vettori o trasmettitorima “sono sopravvissuti alla malattia e hanno sviluppato una risposta immunitaria”, dettaglia lo scienziato.

D’altronde, l’esperto sottolinea che, in alcune occasioni, questi mammiferi “possono essere portatori di un virus simile a un patogeno umano senza che ciò significhi che sono serbatoi dell’agente che causa la malattia nell’uomo”.

Per chiarire il più possibile la questione, i ricercatori dell’Università di Tel Aviv hanno realizzato a meta-analisi dei risultati di più di 100 virus per i quali i pipistrelli sono considerati potenziali serbatoi. È il caso di Ebola, sars e covid”, precisa. “Nel 48% dei casi questa affermazione si basava sull’incidenza di anticorpi o Prove PCRpiuttosto che l’effettivo isolamento di virus identici”, conclude Weinberg.

Oltre a isolare il virus

“Il semplice isolamento di un virus non è sufficiente per contrassegnare un animale come portatore. È necessario considerare come tale un numero minimo di casi indice in cui il virus è isolato, così come l’esistenza di un serbatoio stabilito e di un percorso di trasmissione”, dettaglia il medico, il quale suggerisce anche che rilevare il virus in una specie specifica non garantisce un’infezione maggiore. “Affinché un tale evento si verifichi, devono esistere altre condizioni biologiche, ecologiche e antropiche”, sottolinea.

Per tutte queste ragioni, i risultati di questo studio danno una prospettiva opposta a quanto si credeva fino ad ora e danno ai pipistrelli una seconda possibilità. “Dobbiamo studiare a fondo le sue capacità immunologiche antivirali per ottenere mezzi nuovi ed efficaci per affrontare la lotta dell’umanità contro le malattie contagiose, l’invecchiamento e il cancro”, propone.