E se bitcoin avesse già prezzato una Fed più aggressiva? I pessimisti si aspettano più cadute

I mercati mondiali sono in bilico questo 4 maggio, in attesa che la Federal Reserve (Fed) degli Stati Uniti comunichi la sua decisione di politica monetaria, che dovrebbe essere molto più aggressiva di quanto si aspettasse la banca centrale più potente del mondo. Tuttavia, il mercato ha scontato, in larga misura, un aumento dello 0,5% dei tassi di interesse e sebbene ci siano molti che credono che il Comitato di politica monetaria (FOMC) potrebbe sorprendere con un aumento fino allo 0,75%diverse voci si sono levate per avvertire che il futuro orientamento della banca centrale sarà decisivo per dare ragione a chi crede che nella banca centrale regneranno i ‘falchi’.

Ma ci sono rischi che la recente debolezza dell’economia statunitense lega allo scoperto i membri più aggressivi del FOMC. Pertanto, azioni, criptovalute e valute potrebbero organizzare un rally di sollievo.

Gli esperti indicano che anche il mercato presterà attenzione alla riduzione del bilancio della banca centrale statunitense, quasi più del rialzo del tasso stesso nello scenario di aumento di 50 punti base. In definitiva, la posta in gioco è alta negli asset in generale e tutto dipende da “quanto è dura la Fed”, afferma Jeffrey Halley, analista di Oanda. La debolezza delle ‘cryptos’ è evidente, con gli investitori che escono da un mercato la cui capitalizzazione è di 1,71 miliardi.

Bitcoin (BTC) è scambiando circa $ 38.000 ed è sceso silenziosamente verso la linea di supporto di gennaio, oggi intorno a $ 37.400. “Se il FOMC è aggressivo, il supporto potrebbe fallire, segnalando una correzione al ribasso a 33.000$. Un flop di $ 33.000 attiverebbe un’ondata di vendite più brutta puntando al di sotto di $ 20.000″, spiega Halley.

“Il bitcoin sta lottando per un rally a $ 40.000, punto di svolta decisivo, poiché gli investitori restano cauti nell’acquisto di attività rischiose. La valuta digitale ha bisogno di un nuovo catalizzatore poiché il sentimento di Wall Street rimane piuttosto negativo, nonostante il fatto che il picco di aggressività della Fed potrebbe essere già stato prezzato”, ha affermato Edward Moya, analista di Oanda.

Altri dati di mercato mostrano che mentre il prezzo di BTC rimane sotto pressione, lo è Gli “indirizzi attivi giornalieri” sono aumentati. L’attività di “base” della rete Bitcoin continua a crescere, secondo i dati di Santiament.

D’altra parte, Anche ethereum (ETH) ha seguito un percorso simile e ha seguito la correzione del prezzo del bitcoin dall’inizio dell’anno. Nell’ultima settimana, il prezzo di ETH si è aggirato intorno ai $ 2.800.

Dato il contesto attuale, ci sono segnali che la Fed passerà finalmente inosservata per questo mercato, poiché senza un chiaro innesco dalla riunione del FOMC, è prevedibile un ulteriore consolidamento, “poiché i venditori di opzioni cercano di ottenere un rendimento cortocircuitando la volatilità”, commenta da Dexterity Capital. “50 punti base non saranno il fattore scatenante, perché tutti l’abbiamo visto arrivare”, concludono.