È possibile trovare un calzolaio a meno di 20 euro grazie a Ikea

Mantenere la casa in ordine è qualcosa di essenziale. Potresti non pensarci, ma una casa ordinata facilita la convivenza, ci fa risparmiare tempo e ci fa anche sentire meglio e più a nostro agio quando torniamo a casa dopo una lunga giornata. Tuttavia, è facile finire con tutto disordinato a causa di qualcosa di così semplice come le scarpe. Basta che vivi con il tuo partner e che ognuno lasci le proprie scarpe ovunque per farci disperare. Un problema che ha comunque una soluzione grazie allo scarpiera che Ikea ha lanciato per meno di 20 euro e che è già diventato il loro nuovo “top seller”.

Ikea trionfa con la sua scarpiera per meno di 20 euro

Solo un negozio così famoso e completo come Ikea poteva lanciare un prodotto così funzionale come la scarpiera che vi presentiamo ora. Un prodotto che è già diventato il più venduto tra i suoi prodotti appartenenti alla sezione di stoccaggio e che non è altro che lo scaffale scarpiera Mackapär, che si presenta come la migliore opzione per mantenere l’ordine in casa e per meno di 20 euro.

Questa scarpiera ha una struttura in acciaio verniciato, che le conferisce una grande durata e resistenza. La sua manutenzione è anche semplice poiché basta un semplice panno per rimuovere la polvere e pulirla.

Inoltre, le sue misure di 78x32x40 cm permettono di riporre fino a 10 paia di scarpe in uno spazio ridotto, e sui suoi due ripiani, il che la rende l’opzione ideale per case piccole o stanze con poco spazio disponibile. Inoltre, questa scarpiera ha anche un ripiano superiore, dove è possibile posizionare stivali e altre scarpe di dimensioni maggiori.

Ma non solo la sua funzionalità è notevole, ma anche il suo design . Lo scaffale Mackapär presenta uno stile moderno e minimalista che si adatta a qualsiasi tipo di arredamento, e la sua finitura in bianco lo rende molto facile da abbinare con il resto dei mobili e degli oggetti della casa. Inoltre, il suo montaggio è molto semplice e può essere realizzato in pochi minuti, senza la necessità di attrezzi speciali.

In definitiva, hai di fronte a te lo scaffale scarpiera di Ikea con cui ti sarà facile mantenere le scarpe in ordine o anche averle a portata di mano quando esci di casa, nel caso in cui decida di posizionarlo all’ingresso di casa. Il suo design moderno e minimalista, la sua durata e resistenza, così come il fatto che costi solo 19,99 euro, lo rendono uno degli acquisti più intelligenti che puoi fare attualmente da Ikea, quindi cosa stai aspettando?