È l’acquisto migliore di Ikea e non lo sapevi: il prodotto che userai tutti i giorni.

Ci sono novità che arrivano nei negozi, o in un negozio specifico, e che spazzano via tutto grazie a fattori come la loro funzionalità, estetica o prezzo, e quando tutto ciò si unisce, senza dubbio siamo di fronte ad un successo che farà impazzire, come accade in questo caso. Oggi ti mostriamo un prodotto di Ikea che non ti aspetti di trovare lì ma che acquisterai rapidamente per utilizzarlo ogni giorno dell’estate… Affrettati prima che finisca!

Nel vasto catalogo di Ikea puoi trovare praticamente tutto ciò di cui hai bisogno per l’interno della tua casa e anche per gli spazi esterni dello stesso, come terrazze, giardini, patio, ecc., e anche in molti casi articoli che puoi portare in spiaggia o in piscina. Il negozio svedese ha successo in Italia e in molti altri paesi grazie ad una formula che funziona e che piace, e molto, al pubblico.

La sedia da spiaggia di Ikea che non sai di aver bisogno

Si tratta della Sedia da spiaggia STRANDÖN, una meravigliosa sedia, quella che un tempo tua nonna portava in spiaggia per sedersi a guardarti mentre ti facevi il bagno e che per quanto passino gli anni e le generazioni continuerà ad essere uno dei prodotti estivi più venduti negli esercizi che la hanno in vendita. Attualmente ha un prezzo di soli 24,99€, un vero affare in cui vale la pena investire poiché se ti piace andare in spiaggia o in piscina la userai molto.

Questa fantastica sedia da spiaggia di Ikea è un design in bianco e verde/azzurro, la soluzione perfetta per godere della spiaggia senza doverti sdraiare o sederti direttamente sul suolo, quindi potrai passare ore in una sedia comodissima che ti piacerà sia per la sua praticità che per il suo design e per quello che ti offre. Sotto il sedile c’è una tasca nascosta in cui potrai riporre i tuoi oggetti di valore quando vai a fare il bagno, quindi non potranno essere rubati se appaiono amici dei ladri.

Nello schienale della sedia potrai appendere i tuoi costumi da bagno e teli mare per farli asciugare al sole, in poco tempo saranno asciutti e pronti per essere riutilizzati, e senza essere macchiati di sabbia. Grazie alla sua dimensione compatta e alle maniglie sui lati, si può portare comodamente da un posto all’altro, e la sua ampia seduta ti fornisce lo spazio sufficiente per sederti con totale comfort e libertà di movimento. Si può ripiegare facilmente per riporla.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, la parte del tessuto è 100% poliestere (almeno il 90% riciclato), mentre la struttura è in acciaio e rivestimento in polvere di poliestere, e la cinghia è 100% polipropilene.