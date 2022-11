È la lampada da giardino più ricercata e si trova da Leroy Merlin a un prezzo incredibile.

Con la stagione estiva vogliamo sfruttare al meglio il nostro giardino e la nostra terrazza. Barbecuegiochi, sonnellini o bagni nel piscina durante il giorno, mentre di notte possiamo sfruttare anche l’esterno della casa con una buona illuminazione, in modo da cercare la migliore lampade lampade da giardino attualmente in commercio, non c’è niente di meglio che scegliere la lampada da giardino più desiderata che avete in Leroy Merlin a un prezzo incredibile.

La lampada che spazza in Leroy Merlin

Se volete godervi il vostro giardino o la vostra terrazza per tutta la stagione estiva e per tutto l’anno, non c’è niente di meglio di una buona lampada, anzi, di una lampada di cui non potete fare a meno. attualmente in vendita presso Leroy Merlin. Vi raccontiamo il Ghirlanda solare boreale per esterni che dispone di un totale di 25 luci con un’intensità di 5 lumen e una temperatura di colore di 3000K. Come si può vedere, questa lampada ha un design molto particolare che fornisce una luce calda e permette di avere illuminazione per 8 ore alla volta Con questa ghirlanda, il vostro giardino o la vostra terrazza saranno più eleganti che mai. Infatti si consiglia di illuminare ma anche di per creare un angolo con un’atmosfera “chill out”. che è ormai una tendenza. Immaginate questa ghirlanda posizionata dietro i vostri divani o le vostre sedie a sdraio. Si creerà subito un’atmosfera piacevole in cui avrete voglia di chiacchierare o bere qualcosa. carico della ghirlanda non è fatta dall’elettricità, ma è collegato a un piccolo pannello solare Possiamo posizionarlo sul pavimento della terrazza o attaccarlo al prato del giardino. In questo modo, possiamo utilizzare il giorno per caricare la ghirlanda e, quando arriva la sera, possiamo utilizzare il pannello solare per caricare la ghirlanda, E quando cala la notte, basta che le lampadine siano ben fissate (ognuna ha una clip) e aspettare che si accendano. Infatti, se si lascia la lampada accesa, non appena fa buio si accende da sola. Sono inoltre disponibili quattro modalità di commutazione, a seconda che si desideri un maggiore o minore sfarfallio delle lampadine… Volete provare queste lampadine a casa vostra? Se non avete un giardino o una terrazza, non importa. Sono adatti anche per l’uso in interni. Il prezzo è ora di 39,99 euro e si possono trovare nei negozi Leroy Merlin e sul loro sito web.