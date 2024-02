È la fine delle persiane: il loro sostituto si trova in Ikea ed è un’invenzione geniale

Le tapparelle tradizionali non sono più necessarie, grazie ad un innovativo prodotto di Ikea

Le tapparelle sono un componente classico nella decorazione delle finestre, tuttavia presentano anche dei problemi: sono difficili da pulire, si deteriorano facilmente, fanno rumore quando salgono e scendono e non sempre si adattano alle dimensioni e alla forma delle finestre. Per questi motivi, molte persone stanno cercando soluzioni più moderne, funzionali ed esteticamente gradevoli per regolare l'ingresso di luce e garantire la privacy nelle loro case. Una delle soluzioni più interessanti la troviamo in Ikea che propone un innovativo sostituto delle tapparelle.

Parliamo dell' avvolgibile opaco Fyrtur di Ikea, un prodotto intelligente, wireless e a batteria che ti permette di controllare la luce semplicemente premendo un pulsante. Questo incredibile prodotto ti farà dimenticare le tapparelle per sempre. Sei curioso di sapere perché? In questo articolo ti spiegheremo tutto.

Cosa rappresenta l'avvolgibile opaco FYRTUR di Ikea?

L'avvolgibile opaco FYRTUR di Ikea è uno avvolgibile che impedisce completamente l'ingresso della luce. Ha un design semplice ed elegante, di colore grigio, che si abbina a qualsiasi stile di decorazione. Il suo tessuto è 100% poliestere, di cui il 90% è riciclato, contribuendo così a proteggere l'ambiente.

Ma ciò che rende speciale questo avvolgibile è il fatto che sia intelligente e wireless. Ovvero può essere controllato a distanza con un telecomando o con l'hub Dirigiera e l'applicazione IKEA Home smart. Questi dispositivi ti offrono ulteriori opzioni di controllo, come la possibilità di programmare l'avvolgibile per alzarsi e abbassarsi a orari specifici, o di creare diversi gruppi di avvolgibili da controllare contemporaneamente.

Quali sono i vantaggi dell'avvolgibile opaco FYRTUR di Ikea?

L'avvolgibile opaco FYRTUR di Ikea offre numerosi vantaggi che lo rendono un sostituto ideale per le tapparelle. Alcuni di questi sono:

Ti permette di regolare la luce e la privacy che desideri in base all'attività che stai svolgendo. Ad esempio, puoi abbassare l'avvolgibile per guardare un film senza riflessi, o alzarlo per goderti la luce naturale.

che desideri in base all'attività che stai svolgendo. Ad esempio, puoi abbassare l'avvolgibile per guardare un film senza riflessi, o alzarlo per goderti la luce naturale. Ti aiuta a risparmiare energia e a migliorare il comfort termico della tua casa. Bloccando l'ingresso della luce, l'avvolgibile opaco FYRTUR impedisce anche l'ingresso del calore in estate e la perdita di calore in inverno, riducendo così il consumo di aria condizionata e riscaldamento.

Bloccando l'ingresso della luce, l'avvolgibile opaco FYRTUR impedisce anche l'ingresso del calore in estate e la perdita di calore in inverno, riducendo così il consumo di aria condizionata e riscaldamento. Ti facilita il riposo e il sonno poiché oscura la stanza semplicemente premendo un pulsante del telecomando, quindi la luce della luna o del sole non interferiranno con il tuo sonno.

Come si installa e si prende cura dell'avvolgibile opaco FYRTUR di Ikea?

L'avvolgibile opaco FYRTUR di Ikea si installa facilmente e velocemente. Per la pulizia, basta passare un panno umido e lasciarlo asciugare all'aria. Tuttavia, bisogna fare attenzione a non esporlo alla luce diretta del sole per lunghi periodi, poiché potrebbe scolorire o deteriorarsi.

Ora che conosci il nuovo “invento” di Ikea che ti farà dire addio alle tapparelle, puoi acquistarlo in uno dei negozi fisici di Ikea o tramite il loro sito web. Il prezzo dell'avvolgibile è di 159€, e include l'avvolgibile, il telecomando, il ripetitore, la batteria, il caricabatterie e i supporti per parete/soffitto. L'avvolgibile è disponibile in diverse dimensioni, da 60×195 cm a 140×195 cm, per adattarsi perfettamente alle dimensioni della tua finestra.

Se desideri avere più opzioni di controllo, come programmare l'avvolgibile o integrarlo con altri dispositivi intelligenti, puoi anche acquistare l'hub Dirigiera e l'applicazione Ikea Home smart, venduti separatamente. Il prezzo dell'hub è di 32€, e l'applicazione è disponibile gratuitamente su Google Play o App Store.

4.9/5 - (11 votes)