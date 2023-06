È incredibile: Lidl ha i jeans più sorprendenti che sembrano usciti da Zara.

I jeans sono il capo di abbigliamento più utilizzato in tutto il mondo, un must-have nel guardaroba di ogni persona, sia uomini che donne, bambini e adulti. Senza dubbio è un capo comodissimo e versatile che puoi abbinare in infinite maniere per ottenere ogni tipo di look. Oggi ti mostriamo i jeans di Lidl che sono così incredibili che sembrano usciti da Zara, un capo che sfrutterai tantissimo e che puoi avere ora con uno sconto spettacolare… affrettati prima che finiscano!

Lidl ha una sezione di abbigliamento molto interessante che include una vasta gamma di capi, sempre con alti indici di vendita poiché conosce perfettamente i gusti della sua clientela e sa cosa funziona meglio, tanto da aver creato capi che sono diventati virali. La catena tedesca sta crescendo a passi da gigante in Italia, dove ha già superato il numero di 600 punti vendita e si colloca ai primi posti per quanto riguarda i dati di vendita.

I jeans a zampa di Lidl che ti faranno impazzire

Si tratta dei Jeans a zampa da donna, un capo che vorrai indossare tutti i giorni poiché ti darà uno stile incredibile che vorrai sfruttare al massimo, ideale sia per andare in ufficio che all’università, per fare una passeggiata o per uscire di sera. La chiave sta nell’abbinarli per ottenere uno stile o un altro in ogni occasione. Attualmente hanno uno sconto del 17% che li porta a soli 13,99€, un affare epico che non puoi lasciarti sfuggire.

Questi fantastici jeans a zampa di Lidl sono a vita alta e hanno dettagli interessanti come 5 tasche di diverse dimensioni, lunghezza alla caviglia moderna, cerniera riciclata di alta qualità del marchio YKK, vestibilità di qualità grazie all’elastane LYCRA e alto contenuto di cotone che garantisce grande comfort e morbidezza al tatto. Tutti i materiali sono di massima qualità, quindi il pantalone può durarti a lungo se lo curi bene.

Disponibili nelle taglie dalla 34 alla 44, puoi sceglierli in tre diversi colori (blu scuro, nero, lilla), quindi avrai molte opzioni per creare diverse combinazioni e creare una vasta gamma di look, sia di giorno che di sera. Il produttore fornisce le seguenti raccomandazioni per la cura:

Lavare in lavatrice a una temperatura massima di 30 °C.

Non utilizzare candeggina o qualsiasi altro sbiancante.

Asciugare in asciugatrice solo se a bassa temperatura.

Stirare a bassa temperatura, a un massimo di 150°C.

Non lavare a secco.

