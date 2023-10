È in volo: Decathlon sconta il suo tapis roulant più famoso.

Il tapis roulant è una delle macchine fitness più vendute in tutto il mondo grazie alle sue caratteristiche, semplici ma molto utili, ed è perfetto per mettersi in forma a casa senza spendere molto denaro e senza dover fare un grande sforzo. Oggi ti mostriamo il tapis roulant di Decathlon più venduto e famoso della sua storia, una meraviglia che puoi portare a casa tua con uno sconto incredibile… è in super sconto!

Decathlon ha un vasto catalogo di varie macchine fitness, tra cui tapis roulant, biciclette statiche, ellittiche e altre opzioni con cui puoi fare comodamente esercizio a casa. Tutte queste macchine sono diventate indispensabili durante la pandemia in molti nuclei familiari e le loro vendite sono aumentate in quel periodo.

Il tapis roulant di Decathlon in promozione

Si tratta del Tapis roulant pieghevole T520, il tapis roulant più famoso e venduto della catena francese, che puoi sfruttare al massimo grazie alla sua velocità massima di 13 km/h e alla sua superficie di corsa di 43×121 cm. Attualmente è scontato del 20%, quindi il prezzo finale è di 399,99€, un’opportunità d’oro per portartelo a casa dato che non è mai stato così scontato.

Questo fantastico tapis roulant di Decathlon è progettato per la pratica del running a casa, a bassa intensità. È una macchina semplice e intuitiva che offre ottime prestazioni, l’alleata ideale per le tue sessioni di cardio ogni volta che vuoi e con totale comodità a casa tua. Tra le sue caratteristiche più interessanti ci sono:

È versatile grazie alla sua velocità massima di 13 km/h , con una pendenza massima del 10%.

, con una pendenza massima del 10%. Superficie di corsa comoda e adatta al running.

10 programmi preimpostati per iniziare rapidamente selezionando quello che ti interessa di più in ogni allenamento. 5 programmi per la salute per aumentare la tonicità, riprendere un’attività e fare cardio in modo delicato. 5 programmi per le calorie per favorire la perdita di peso.

per iniziare rapidamente selezionando quello che ti interessa di più in ogni allenamento. 5 programmi per la salute per aumentare la tonicità, riprendere un’attività e fare cardio in modo delicato. 5 programmi per le calorie per favorire la perdita di peso. Ogni programma ha caratteristiche specifiche basate sul profilo, la durata, la velocità e la pendenza, e puoi personalizzarlo modificando uno qualsiasi dei parametri.

Pieghevole per riporlo senza occupare troppo spazio.

Display LCD retroilluminato con informazioni essenziali per l’allenamento (tempo, velocità, calorie, distanza e altro).

con informazioni essenziali per l’allenamento (tempo, velocità, calorie, distanza e altro). Supporto per tablet integrato, così puoi guardare la tua serie preferita mentre ti alleni o mettere video con paesaggi per rendere la corsa più piacevole.

Dotato di sensori per la frequenza cardiaca in modo da poter avere un’indicazione del ritmo dei battiti cardiaci.

Come ultima raccomandazione, è importante che prima di iniziare questi allenamenti tu consultassi il tuo medico nel caso in cui ci sia qualche problema che sconsigli l’uso di un tapis roulant.

