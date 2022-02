“È improbabile che la Russia stronchi sul nascere le forniture energetiche dell’Europa”

L’annuncio del ritiro delle truppe russe dal Cremlino non ha calmato la situazione nei giorni scorsi intorno all’Ucraina. Gli avvisi del Nato e USA che il rischio di attacco è imminente si ripetono, cosa che mette in tensione l’intero mercato. Gli analisti hanno teorizzato per settimane sui possibili movimenti che potrebbero verificarsi nei mercati se si materializzasse un’invasione. Tra questi, quelli di Moody’s rifocalizzano l’attenzione su come possono influenzare possibili tagli alle forniture energetiche e la cessazione delle relazioni commerciali con la Russia.

“È improbabile una completa cessazione delle forniture di energia russe.. Tuttavia, anche una riduzione della fornitura di gas potrebbe causare un ulteriore aumento dei prezzi dell’energiache sono saliti alle stelle negli ultimi mesi”, commentano nel loro ultimo rapporto.

“Le importazioni russe rappresentano il 46% dei combustibili solidi europei (come il carbone), il 38% del suo gas naturale e il 26% del suo petrolio greggio. Di conseguenza, qualsiasi decisione delle autorità russe di ridurre l’approvvigionamento energetico per ottenere un’influenza politica o in risposta alle sanzioni dell’UE avrebbe importanti implicazioni per l’approvvigionamento energetico dell’UE”.

D’altra parte, c’è il rischio che le esportazioni cessano a causa di danni fisici alle infrastrutturepoiché la maggior parte delle forniture consumate dall’Europa passa attraverso l’Ucraina. Qualsiasi interruzione del gas naturale, per quanto minima, indebolirebbe l’economia dell’Unione Europea in modo significativo, anche se sempre temporaneamente, secondo questi esperti. Allo stesso modo, la sua sostituzione sarebbe alquanto complicata, poiché la capacità dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL) in Europa coprirebbe, nel migliore dei casi, solo un quarto della domanda.

Quella mancanza di offerta sarebbe quella a cui tornerebbe aumentare i prezzi dell’energia alimentando l’ascesa di inflazione e aggiungendo costi agli input per l’industria. L’intensificarsi dell’inflazione, affermano da Moody’s, aumenterebbe la pressione sulla Banca centrale europea (BCE) e sulle altre banche centrali affinché inasprissero la loro politica monetaria se iniziassero a disancorare le aspettative di inflazione.

“Le pressioni si intensificherebbero se i governi decidessero di introdurre ulteriori misure di sostegno, come limiti di prezzo o sussidi”, aggiungono.

LE CONSEGUENZE SUI MERCATI FINANZIARI

In questo scenario, anche i mercati finanziari reagirebbero a qualsiasi perturbazione aumento dei premi per il rischio, secondo il rapporto, che comporterebbe un aumento del costo dei prestiti per alcuni paesi, peggiorando la valutazione del rischio di liquidità valutata dall’agenzia.

A questi movimenti in mercato dell’energia dobbiamo aggiungere le possibili sanzioni. “L’impatto finale di eventuali nuove sanzioni sia per l’UE che per la Russia sarà determinato dai settori a cui mirano, dalla loro portata e dal grado di coordinamento tra i paesi occidentali”, affermano.

Secondo i dati pubblicati nella lettera stessa, La Russia è il quinto partner commerciale dell’Unione Europea e rappresenta circa il 4% delle esportazioni totali di merci dal Vecchio Continente. Naturalmente, queste cifre sono inferiori a quelle registrate prima del 2014, prima della crisi in Crimea.

“Dovuto, sono state imposte nuove sanzioni commerciali e finanziarie da parte dell’UE e degli Stati Uniti, in caso di invasione, non dovrebbero avere importanti implicazioni economiche o finanziarie per la maggior parte dei paesi dell’UE. Tuttavia, i rischi sono maggiori per i paesi baltici e la Finlandia, data la loro vicinanza fisica e i loro più forti legami commerciali con la Russia”, spiegano.

Infine, un punto da analizzare, in questo senso, è quello di le conseguenze sul funzionamento delle istituzioni e l’economia stessa. Gli esperti di Moody’s sottolineano che i paesi dell’Unione Europea sono esposti a possibili attacchi informatici che interrompono il funzionamento delle principali infrastrutture digitali o campagne che attaccano il funzionamento delle società, come la disinformazione, i tentativi di alimentare disordini civili o interferenze politiche.

“IL CONFLITTO ARMATO È MOLTO IMPROBABILE”

“Questi tipi di rischi sono presi in considerazione nella nostra valutazione del rischio politico per i sovrani più colpiti, e il concretizzarsi di tali rischi potrebbe incidere negativamente sulla nostra valutazione della solidità delle istituzioni e della governance e della solidità economica.

Per tutte queste ragioni, a fronte di uno scoppio “molto improbabile ed estremo” del conflitto armato, le conseguenze potrebbero diffondersi rapidamente tra i paesi dell’Unione Europea, colpendo in misura maggiore quelli più vicini alla Russia sia geograficamente che per storia. Gli Stati baltici e la Polonia hanno relazioni molto tese con il Cremlino, il che potrebbe esacerbare questa situazione.

In questo contesto, si potrebbe pensare che Estonia, Lettonia e Lituania sono più esposti a non essere in grado di finanziarsi così facilmente, ma questi esperti sottolineano la loro storia economica di adattamento alle sanzioni, precedenti sforzi per rafforzare la loro sicurezza energetica, la presenza permanente di truppe NATO e il fatto che hanno già il rischio politico è presi in considerazione nelle valutazioni creditizie come le cause che confermano un profilo di rischio più ‘stabile’.

Su Europa centrale e orientale, i rischi sono più legati a quanto detto sopra, l’energia. L’elevata dipendenza da paesi come Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Bulgaria, che importano tutto o la stragrande maggioranza del loro gas dalla Russia, determina la loro situazione in caso di un’ipotetica epidemia. I primi tre hanno grandi riserve nei loro paesi che potrebbero aiutarli a superare temporaneamente la situazione. Tuttavia, nessuno di loro dispone di un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) con cui importare questa risorsa energetica da altri paesi.

I RISCHI SONO MINIMIZZATI PER ITALIA, AUSTRIA, GRECIA E GERMANIA

Infine, nelle grandi potenze dell’UE, come Germania, Austria, Italia e Grecia, l’esposizione a un’interruzione di corrente è molto elevata. “I dati disponibili da Eurostat fino al 2013 suggeriscono che circa il 60% delle importazioni totali di gas austriache proviene dalla Russia. Tuttavia, la quota inferiore di dipendenza dell’Austria da petrolio e gas e il contributo molto più elevato delle energie rinnovabili limitano i rischi associati”, spiegano.

Al contrario, secondo i dati aggiornati in La dipendenza della Grecia è del 26% dal petrolio russo e del 39% dal gase dentro In Italia queste cifre ammontano a quasi la metà di ciò che viene importato.

“Il rischio che l’Italia, la Grecia o l’Austria affrontino minacce alla sicurezza con un impatto negativo sul credito è molto limitato, principalmente a causa della loro posizione geografica nell’Europa meridionale e centrale”, spiegano. A questo va aggiunto la facilità di accesso ad altri fornitori, come quelli del Nord Africa.