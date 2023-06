È il successo dei saldi: le espadrillas con zeppa intrecciata di Pull&Bear che stanno spopolando.

Se ancora non hai delle scarpe versatili per quest’estate, o vuoi approfittare dei saldi per ampliare un po’ le tue alternative, lascia che ti diciamo che le espadrillas con piattaforma intrecciata di Pull&Bear stanno spopolando. Potrebbero essere una delle migliori opzioni attualmente disponibili.

La cosa più interessante è questa offerta. Il prezzo originale era di 35,99 euro ma, se ti affretti, potranno essere tue per soli 19,99 euro. perché siamo nel periodo dei saldi e questo fa sì che siano veramente più economiche e con un’offerta importante.

Come sono le espadrillas con piattaforma intrecciata

Caratteristiche del prodotto e taglie

Si tratta di un articolo di base, un sandalo tipo mule con piattaforma e tomaia intrecciata di carta; con una fascia larga nella parte anteriore. Nel frattempo, l’altezza della piattaforma è di sei centimetri e sufficiente per garantirti una buona postura. In altre parole, offre un notevole comfort di cui avrai bisogno per camminare, fare shopping o uscire la sera guadagnando un po’ di altezza.

Acquistale nelle taglie dalla 35 alla 41, tutte disponibili sul sito del marchio. Se una taglia non fosse disponibile, contatta il marchio. Molte volte, una taglia che è temporaneamente esaurita sul loro sito può essere trovata in uno dei negozi fisici locali. E a volte sul sito viene indicata la disponibilità di questo prodotto nel negozio per la tua maggiore comodità.

Materiali di prima qualità

Pull&Bear è riuscito a rendere queste scarpe uno dei modelli più di successo del suo catalogo grazie a una miscela di materiali di prima qualità. Includono una tomaia al 100% in fibra di polipropilene, una fodera al 100% in poliestere e una suola al 100% in stirene-butadiene-stirene, tra gli altri.

Come possiamo prendere cura di queste scarpe

Per prenderne cura, si consiglia di non lavarle né di applicare candeggina o sbiancante sulla superficie delle scarpe perché potrebbero rovinarsi. Si consiglia invece di pulirle delicatamente con un panno umido e una spazzola o una spugna dura, sempre a seconda del materiale su cui si lavora.

Spedizioni e resi

Le spedizioni presso i negozi del marchio sono completamente gratuite, cosa da tenere in considerazione soprattutto se hai un negozio vicino a casa. Il tuo ordine sarà pronto per essere ritirato entro uno o due giorni lavorativi. Inoltre, hai 30 giorni per i resi. Puoi effettuarli sia nei negozi che tramite il servizio postale.

Sai che sono una delle scarpe più belle che hai in questo momento, e sono in offerta, quindi avanti.

