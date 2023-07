È il prodotto più ricercato da Lidl quest’estate e lo vedrai su tutte le spiagge

Desideri vivere un estate diverso in cui lo sport abbia spazio? Vuoi divertirti come mai prima sulla spiaggia con i tuoi amici o il tuo partner? Se le tue risposte sono state sì, preparati a vivere una vacanza intensa con il nuovo prodotto che sta spopolando in uno dei supermercati di riferimento. Prendi nota perché ti presentiamo di seguito, ciò che è più ricercato da Lidl quest’estate, che vedrai su tutte le spiagge della Italia e che vorrai anche tu.

Il prodotto di Lidl che vedrai su tutte le spiagge della Italia

Se sei un amante degli sport acquatici e vuoi goderti il mare quest’estate, non puoi perderti il prodotto di punta di Lidl che sta facendo boom di vendite: la tavola gonfiabile da paddle surf da crociera a doppia camera F2.

Si tratta di una tavola di alta qualità, resistente e facile da trasportare, che ti permetterà di praticare paddle surf ovunque e in qualsiasi condizione climatica. Potrai scivolare sull’acqua, fare esercizio e rilassarti allo stesso tempo, ammirando il paesaggio marino.

La tavola gonfiabile da paddle surf di Lidl ha dimensioni di 335 x 78 x 15 cm e un peso di 9,5 kg. È realizzata in materiale PVC rinforzato e ha una doppia camera d’aria che le conferisce maggiore stabilità e sicurezza. Inoltre, ha un’ala centrale rimovibile e due ali laterali fisse che le danno più direzione e controllo.

Dispone di un anello a D in acciaio per assicurare il cavo di sicurezza (ne include uno che misura circa 1,25 pollici di diametro), così come un’ala con attacco a clic semplice che non richiede viti.

Ha anche una pagaia da paddle surf regolabile in altezza da 167-207 cm e una piattaforma in EVA con taglio a diamante per una presa sicura.

Inoltre, è dotata di cinghie elastiche di sicurezza e include uno zaino per facilitarne il trasporto così come una cinghia al centro della tavola, in modo da poterla prendere e portare da un luogo all’altro. Inoltre, può essere ancorata a boe, moli o alla riva utilizzando l’anello di traino nella parte inferiore della prua.

Il prodotto include anche un remo telescopico regolabile in altezza, una pompa manuale con manometro, un kit di riparazione e una cinghia per la caviglia. Tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a goderti il paddle surf senza complicazioni.

La tavola gonfiabile da paddle surf di Lidl ha un prezzo di 349 euro, ma è in vendita ora scontata a 244,99 euro sul negozio online di Lidl. Si tratta di un’offerta limitata, poiché si tratta di un prodotto molto richiesto e con disponibilità limitata. Quindi non aspettare oltre e prendila prima che finiscano.

4.6/5 - (11 votes)