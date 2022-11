È il prodotto più ideale di Zara Home e ha uno sconto impressionante.

Gli animali domestici sono un membro della famiglia, una parte importante della casa, che si tratti di gatti, cani, uccelli o qualsiasi altra specie animale, quindi dobbiamo sempre cercare di dare loro tutto ciò di cui hanno bisogno per vivere in totale comfort senza fargli mancare nulla. Oggi vi mostriamo un Zara Home prodotto per animali domestici Zara Home è un negozio specializzato nella casa dove si possono trovare diversi articoli per animali domestici, e non c’è dubbio che gli animali domestici siano l’essenza della casa e una parte molto importante di essa. Il negozio galiziano ha successo ogni volta che vende qualcosa per gli animali domestici. e in questa occasione non è solo un grande successo per il prodotto in questione, ma anche per lo sconto applicato.

Il letto per animali Zara Home

Questo è il Letto per animali domestici È un prodotto ideale per i cani che saranno felici di avere un letto nel proprio angolo della casa e di potersi così sdraiare comodamente ogni volta che lo desiderano senza “invadere” i letti o i divani che ci sono per gli umani in casa. Lo sconto che questo letto ha in questo momento è brutale, in quanto è possibile prenderlo per soli 39,99€ quando il suo prezzo originale era di 59,99€, il che significa 20 eurazos di sconto. Questo letto per animali di Zara Home è un letto multicolore realizzato in fibre naturali che offrirà al vostro animale domestico un luogo confortevole e tranquillo dove riposare ogni volta che lo riterrà necessario, un proprio territorio in modo che si senta parte importante del proprio letto.Le misure di questo letto sono 25 cm di altezza, 46 cm di larghezza e 68 cm di profondità, e ha un peso di 920 g. È realizzato al 100% in seagrass che è una fibra naturale che cresce in acqua e i cui tessuti sono molto resistenti, morbidi e confortevoli. Se avete un animale domestico a casa, questo letto per animali di Zara Home sarà un ottimo regalo per loro e ameranno sdraiarsi su di esso ogni notte.