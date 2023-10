È il miglior lettino che possiate avere in casa quest’estate ed è di Zara Home.

Se si vuole essere in grado di avere un vacanze rilassati quando si è a casa, non c’è niente di meglio che scegliere di godersi il proprio giardino o terrazza con l’arredamento necessario. In effetti, è ora che divani y sedie a sdraio sono venduti “come torte calde” in molte aziende e nel caso di scelta tra le proposte di Zara Homegarantiamo che avere una sedia a sdraio che sia la migliore che possiate avere quest’estate. ma ha anche un design e un prezzo così ideali che siamo certi non vorrete lasciarvelo scappare.

La migliore sedia a sdraio di Zara Home

Zara Home attualmente ha una delle migliori collezioni di mobili da giardino. Proposte realizzate con i migliori materiali e con design incredibili, tra le quali spiccano le lettino da sole che potete vedere qui sotto. Questo è il modello di lettino in legno di eucalipto, che è uno dei più resistenti, il che lo rende perfetto per questo tipo di mobili. Con un 34 cm di altezza x 76 cm di larghezza e 208 cm di profondità.Ha anche 5 posizioni dello schienale in modo che possiate stare completamente sdraiati mentre prendete il sole o appoggiarvi allo schienale e quasi sedervi, se volete usare il vostro lettino per bere un cocktail, chiacchierare con gli amici o leggere un libro, ad esempio, Dispone inoltre di due ruote in gomma nella parte anteriore. per migliorare i cambi di posizione o per poter spostare il lettino nell’area del giardino o della terrazza in cui si preferisce. Zara Home. Il suo design con diverse tavole di legno lo rende robusto ma anche molto confortevole grazie al cuscino posto sulla parte superiore. Per la manutenzione è sufficiente passare un panno asciutto. e dobbiamo anche assicurarci che non riceva troppa luce solare diretta e che non si bagni o che ci si sdrai sopra con i vestiti bagnati, quindi non è una buona idea posizionarlo sul bordo della piscina o sdraiarcisi sopra dopo aver fatto un tuffo. È meglio asciugarsi prima.Il prezzo del più bel lettino estivo è di 349 euro. anche se bisogna sapere che al momento non è disponibile in tutti i negozi Zara Home a causa del suo volume. Quindi, se vi piace e volete averlo a casa, avete anche la possibilità di acquistarlo online (anche se ha delle spese di spedizione a causa delle sue dimensioni).

